Wimbledon 2018 oggi mercoledì 11 luglio | orari | programma e ordine delle partite In

Wimbledon 2018 : big in campo per i quarti. Nadal al test Del Potro - Djokovic con Nishikori. Federer contro il gigante Anderson : A Wimbledon tocca agli uomini scendere in campo per i quarti di finale. I principali favoriti sono tutti ancora in corsa, pronti a giocarsi il titolo dei Championship nella stretta finale. Sul campo Centrale tocca alla parte bassa del tabellone. Apriranno Novak Djokovic e Kei Nishikori. Il serbo è al secondo quarto di finale Slam consecutivo, qualcosa che sembrava normalissima amministrazione fino a due anni fa ma diventata un traguardo notevole ...

Wimbledon 2018 : si infrange il sogno di Camila Giorgi. Solo Serena Williams poteva fermare l’azzurra in questo momento : Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Camila Giorgi a Wimbledon: a sbarrarle la strada la statunitense Serena Williams, già sette volte vincitrice sui campi in erba di Church Road. E, in questo momento, poteva essere soltanto lei l’unica a fermare la nostra rappresentante nella sua cavalcata. Camila Giorgi non è riuscita a diventare la prima italiana in semifinale nel torneo su erba dello Slam, non è riuscita ad emulare Roberta ...

I match saranno visibili in diretta tv su Sky Sport HD , in streaming con SkyGo , mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale degli incontri. CAMPO CENTRALE 14.00 1. Novak Djokovic v Kei ...

Wimbledon 2018 oggi (mercoledì 11 luglio) : orari - programma e ordine delle partite. Come vederle in tv e streaming : Domani, mercoledì 11 luglio, saranno di scena a Wimbledon i quarti di finale del tabellone maschile. Sul Centrale Novak Djokovic affronterà il nipponico Kei Nishikori in un confronto nel quale il serbo è favorito, guardando ai precedenti nettamente a proprio favore. A seguire il numero uno del mondo Rafael Nadal che affronterà l’argentino Juan Martin Del Potro, impostosi oggi contro il francese Gilles Simon. In questo caso, lo spagnolo ha ...

Wimbledon 2018 - i risultati dei quarti di finale femminili : sarà Julia Goerges a sfidare Serena Williams. Angelique Kerber-Jelena Ostapenko l’altra semifinale : Niente da fare per Camila Giorgi. L’azzurra ci ha provato e per un’ora ha sfiorato pure il sogno di battere Serena Williams nel magnifico scenario del Centrale di Wimbledon. L’azzurra è andata avanti di un set, approfittando dell’unica chance regalata dalla sua avversaria, poi però ha dovuto subire il ritorno, prepotente come non mai, di Serenona. Williams è imbattuta da queste parti dal 2014 e sembra decisissima a ...

Wimbledon 2018 - una grande Camila Giorgi si arrende in 3 set ad una Serena Williams in versione deluxe : Si spegne ai quarti di finale il sogno di Camila Giorgi di diventare la prima italiana della storia ad approdare in semifinale a Wimbledon: la marchigiana si è arresa per 3-6, 6-3, 6-4 all’americana Serena Williams in un’ora e quarantadue minuti. Contro la più grande giocatrice della storia, vincitrice di ben 23 titoli dello Slam, l’azzurra ha disputato una prova entusiasmante e coraggiosa. Un gioco che ha rasentato la ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : iniziano i quarti femminili. L’azzurra parte forte - Serena rimonta : Giorgi-Williams 6-3 - 3-6 - 4-6 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale dell’ottava giornata di incontri di Wimbledon: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 apriranno le danze la russa Daria Kasatkina e la tedesca Angelique Kerber. A seguire sfida tra la statunitense Serena Williams, e la nostra Camila Giorgi. Sul Campo numero 1, ...

LIVE Wimbledon 2018 - Camila Giorgi-Serena Williams in DIRETTA : Camila si illude - Serena rimonta e va in semifinale : 6-3 - 3-6 - 4-6 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Camila Giorgi-Serena Williams: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma sarà la sfida tra la statunitense Serena Williams e la nostra Camila Giorgi. L’azzurra sogna un risultato storico: diventare la prima italiana di ...

LIVE Wimbledon 2018 - Camila Giorgi-Serena Williams in DIRETTA : Camila d’assalto - Serena risponde : 6-3 - 3-6 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Camila Giorgi-Serena Williams: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma sarà la sfida tra la statunitense Serena Williams e la nostra Camila Giorgi. L’azzurra sogna un risultato storico: diventare la prima italiana di ...