WhatsApp | Come risolvere il bug che consuma i Gigabyte

Whatscan : come spiare WhatsApp di un’altra persona : WhatsApp è sicuramente una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al giorno d’oggi per chattare con amici e familiari. Se siete dei tipi curiosi allora sicuramente vorreste sapere come spiare WhatsApp di un’altra persona, magari del vostro partner se dubitate qualcosa. In questo articolo vi spieghiamo proprio come fare ciò utilizzando un’applicazione davvero interessante chiamata Whatscan. Il suddetto applicativo ...

Skype come WhatsApp / L'app di messaggistica si aggiorna : spunte blu come su quella di Zuckerberg : Skype come WhatsApp, L'applicazione di messaggistica si aggiorna dopo tempo e lancia le spunte blu come da molto tempo ormai possiamo vedere sulL'app targata Mark Zuckerberg.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:02:00 GMT)

Niente più bufale e truffe su WhatsApp? Aggiornamento link sospetti - come funzionano : I link sospetti potrebbero determinare la fine di bufale e truffe su WhatsApp? L'Aggiornamento beta appena lanciato per l'applicazione di messaggistica costituisce una speranza concreta contro catene farlocche e news fake che pure circolano abbondanti approfittando della popolarità del servizio. Vediamo bene di che cosa si tratta e come si comporterebbe la nuova funzione. A dare notizia dell'imminente novità è il solito ben informato ...

Come fare backup WhatsApp da Android ad iPhone : WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, con oltre 1,5 miliardi di utenti attivi ogni mese. Per questo motivo è anche l’app su cui si passa più tempo quando si cambia smartphone, poiché nessuno vuole perdere le proprie chat. Questo articolo è un approfondimento della guida che vi aiuta a capire Come trasferire chat WhatsApp, per aiutarvi nella procedura di migrazione delle chat di WhatsApp tra dispositivi ...

WhatsApp - come cambia la vita di gruppo : Quando WhatsApp introduce un nuovo aggiornamento è sempre un gran casino. Il motivo è che non puoi mettere facilmente d’accordo una comunità di oltre 1 miliardo e mezzo di iscritti senza che qualcuno abbia qualcosa da dire. Poco male, perché tra un update e l’altro qualcosa di buono c’è sempre, come in questo caso. La nuova versione del client di chat più usato al mondo, in via di rilascio globale su Android e iOS, porta un paio di novità ...

WhatsApp - COME NASCONDERE FOTO INVIATE E RICEVUTE/ Arriva anche la modalità broadcast nelle chat di gruppo : WHATSAPP, NASCONDERE le FOTO INVIATE e RICEVUTE, in arrivo l’aggiornamento anti-stalker che permette di non mostrare immagini e filmati spediti o meno(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 18:29:00 GMT)

Come Sapere quando un Contatto è Online su WhatsApp con Orari dettagliati : WhatsDog per Android permette di Sapere quando un Contatto accede a WhatsApp con il dettaglio di tutte le ore e minuti in cui si è collegato a WhatsApp ed era Online e disponibile WhatsDog permette di Sapere quando un Contatto è Online su WhatsApp WhatsApp è il programma di messaggistica più utilizzato al mondo e […]

Come inviare immagini da Internet su WhatsApp : Oggigiorno è possibile quasi condividere tutto ciò che passa dai nostri dispositivi digitali, dal PC allo smartphone. Milioni di questi contenuti trattano immagini e migliaia di esse, vengono condivise quotidianamente tramite WhatsApp. La nota app di messaggistica può effettuare condivisioni di vari contenuti Come, immagini, link, video, documenti, audio, contatti e posizioni di geolocalizzazione. Hai notato un’immagine su Internet e ...

Stravolti i gruppi WhatsApp - come solo gli amministratori possono inviare messaggi e bloccare gli altri membri : Un cambiamento epocale nei gruppi WhatsApp è atterrato nell'applicazione di messaggistica proprio in queste ore. Da oggi 29 giugno gli amministratori potranno decidere di limitare l'invio dei messaggi nei gruppi solo a loro stessi e decidere invece di bloccare la condivisione di contenuti nella chat collettiva da parte di tutti gli altri membri. Questi ultimi, nel momento in cui tenteranno di interagire, in realtà, risponderanno solo in chat ...

WhatsApp per smartphone Android e iOS : come evitare download di foto e video : È una delle caratteristiche primarie di Whatsapp, la condivisione di file multimediali come immagini e video tramite chat, sia singola che di gruppo. Una delle funzioni più apprezzate dai due miliardi di utenti in tutto il mondo, ma anche una delle funzioni che comportano un grosso problema, eccessiva memoria occupata. Per evitare che i file, ora possono essere di qualunque tipo e dimensione, vadano ad occupare lo spazio di archiviazione ...

Come Trasferire WhatsApp da iPhone ad Android e viceversa : Tutti i metodi : La super guida su Come Trasferire le conversazioni di WhatsApp da iPhone (iOS) ad Android e viceversa con Tutti i metodi funzionanti al 100% su Tutti i telefoni dei due sistemi operativi più diffusi Come Trasferire messaggi WhatsApp da Android ad iOS (iPhone) e viceversa WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo e […]

WhatsApp - come trasferire chat da Android a iOS : come si può intuire dal nome si tratta di un'app pensata appositamente per trasferire chat di WhatsApp tra i due sistemi operativi più famosi del mondo mobile. WazzapMigrator ha un costo di 4,99 ...