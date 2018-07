economia.ilmessaggero

: RT @ilmessaggeroit: Voucher 'tracciabili' per convincere M5S. La Lega in pressing - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Voucher 'tracciabili' per convincere M5S. La Lega in pressing - SorgentePas002 : RT @ilmessaggeroit: Voucher 'tracciabili' per convincere M5S. La Lega in pressing - ilmessaggeroit : Voucher 'tracciabili' per convincere M5S. La Lega in pressing -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Il testo non è ancora arrivato al Quirinale per la firma necessaria alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E fino a ieri sera nemmeno la Ragioneria generale dello Stato che deve bollinarlo aveva ...