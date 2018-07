Volkswagen - Al volante della T-Cross 1 0 TFSI

quattroruote

: Kit Rinnova Colore usura Volante Pelle Volkswagen NERO Ritocco Fox Polo Cross - focus_motori : Kit Rinnova Colore usura Volante Pelle Volkswagen NERO Ritocco Fox Polo Cross -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Nella gamma Suvmanca solo lei, la baby, chiamata T-. E si farà attendere ancora un bel po perché non la vedremo sulle nostre strade primametànno prossimo. Nel frattempo, però, possiamo anticiparvi qualche impressione, perché abbiamo avuto l'opportunità di guidare uno dei prototipi che stanno ultimando i collaudi. Una breve presa di contatto, ma sufficiente per avere un'idea abbastanza precisa di come sarà, è come andrà, questa nuova piccola Suv.Base "polare". La T-nasce sullo stesso pianale Mqb-A0Polo di cui eredita anche gran partemeccanica. Rispetto alla berlina, però, è più lunga di cinque centimetri e soprattutto più alta di ben undici. Il passo (256 cm) invece non cambia. Lo stile decisamente tradizionale e austero del muso, si fa via via più ardito andando verso la coda che è caratterizzata da una fascia continua ...