Vodafone non funziona | problemi alla rete mobile in molte zone d’Italia

Incredibili problemi Vodafone oggi 11 luglio : non funzionano rete e chiamate : In corso dei seri problemi Vodafone in questa mattinata di mercoledì 11 luglio. L'operatore rosso è alle prese con quello che sembrerebbe essere un vero e proprio down. Per molti clienti non funziona a dovere la rete internet del vettore e pure risulta davvero limitato il servizio di chiamate in uscita e in entrata. La situazione al momento di questa pubblicazione appare davvero molto grave. Il sito specializzato Downdetector sta riportando ...

Abbonamento Cilindro MobilePay non richiesto : come disattivare e chiedere rimborso a Vodafone - TIM e Wind Tre : Non sono pochi gli italiani alle prese con un Abbonamento Cilindro MobilePay non richiesto e abbinato alla propria SIM Vodafone, TIM e Wind Tre che comporta una spesa telefonica di non poco conto. Si tratta di una rogna di non poco conto che sembra proliferare in questi primi giorni di luglio, con un'ondata di addebiti salatissimi per il credito telefonico residuo di molti utenti. come comportarsi in questi casi e dunque disattivare e poi ...

Vodafone regala 100GB a tutti i maturandi - anche non clienti : Vodafone regala 100GB in 4G a tutti i maturandi, anche se non si è ancora clienti dell’operatore rosso. L’iniziativa è valida fino al 22 luglio accedendo da mobile al sito www.100gigaelode.it e compilare il form in cui occorre dimostrare di essere maturandi italiani. 100 Giga e lode, il regalo Vodafone per i maturandi “Il primo 100 te lo regala Vodafone, il secondo è nelle tue mani“, ma come è possibile ricevere il regalo ...

Sky Sport Mix HD porta su Vodafone TV calcio - F1 - MotoGP e non solo : Vodafone e Sky rafforzano la loro collaborazione: i clienti Vodafone TV hanno ora a disposizione le offerte Vodafone TV Sport con il nuovo canale Sky Sport Mix, che trasmette eventi di calcio internazionale (UEFA Champions League, Europa League e Premier League), Formula 1, MotoGP e altri Sport. L'articolo Sky Sport Mix HD porta su Vodafone TV calcio, F1, MotoGP e non solo proviene da TuttoAndroid.

Il Marchio Low Cost Di Vodafone Sarà Ho. Mobile (Non Vei) : Vodafone Italia si prepara a lanciare il suo operatore telefonico low Cost: tutto pronto per Ho. Mobile, che prende il posto di Vei. Cosa sappiamo sul nuovo operatore Ho. Mobile Tutto quello che devi sapere su Ho. Mobile, operatore low Cost di Vodafone Nelle scorse settimane Iliad è finalmente sbarcata in Italia con le sue […]

Vodafone - Hotspot gratuito / Finalmente il tethering non si pagherà con il noto operatore : Vodafone, Hotspot gratuito: Finalmente il tethering non si pagherà. Ad arpile era arrivata la diffida da parte di Agcom proprio per il pagamento occulto e ingiustificato di questa opzione.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:03:00 GMT)

Se ancora non siete iscritti a Vodafone Happy - occhio a cartoline ed SMS : Se ci seguite assiduamente, con ogni probabilità sarete a conoscenza del programma Vodafone Happy per via dei regali settimanali distribuiti ad ogni affiliato L'articolo Se ancora non siete iscritti a Vodafone Happy, occhio a cartoline ed SMS proviene da TuttoAndroid.

Vodafone RED - il non plus ultra dell’operatore - offre 50 GB di internet entro il 30 giugno : Sui contenuti Vodafone RED è golosa: minuti ed SMS illimitati e 25 GB di internet in 4G che diventano 50 GB se attivata in un negozio aderente entro il 30/06 L'articolo Vodafone RED, il non plus ultra dell’operatore, offre 50 GB di internet entro il 30 giugno proviene da TuttoAndroid.

Iliad - offerta Italia/ Numeri non “riconosciuti” da Tim e Vodafone : il caso degli addebiti : Iliad, offerta Italia: Numeri non “riconosciuti” da Tim e Vodafone, il caso degli addebiti. I due operatori applicano tariffe internazionali: ecco perché. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 22:50:00 GMT)