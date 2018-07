Viaggio in Sudafrica | cosa vedere e cosa fare | la guida di GQ

gqitalia

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Da Pretoria a Capetown lungo le rotaie di un treno super luxury. I contrasti di Johannesburg e la colta e affascinante Capetown, porta d’ingresso ai paesaggi spettacolari del Capo di Buona Speranza. E i safari all’alba e al tramonto alla ricerca dei mitici Big 5. Johannesburg, l’essenza delMetropoli dai forti contrasti, Johannesburg è l’essenza vera, anche architettonica, di un paese che ha cancellato solo da pochi decenni l’apartheid. Eleganti strade dove gli alberi nascondono le abitazioni della middle e upper class fanno da contralto alle township nere come Soweto, luogo simbolo della lunga lotta che ha portato ilalla democrazia. Tra gli innumerevoli must della città l’Apartheid Museum e Constitution Hill è il luogo perfetto per scoprire di più sul turbolento passato della città e del paese mentre la silhouette del Nelson Mandela Bridge, inaugurato in occasione ...