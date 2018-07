Viabilità | Traffico intenso su GRA | Colombo e Roma-Fiumicino

Viabilità : Traffico intenso su Colombo e GRA : Roma – Traffico congestionato. Sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna lunghe code dalla Bufalotta alla Roma-Fiumicino; in esterna code a tratti sull’intero anello, dalla Roma-Fiumicino all’Aurelia. Sul Tratto urbano dell’A24, congestione da Tor Cervara alla Tangenziale verso il centro; nel senso di marcia opposto si rallenta da Tor Cervara al Raccordo. Incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via Newton verso ...

Viabilità : Traffico intenso su GRA e Roma-Fiumicino : Roma – Traffico intenso. Sul Grande Raccordo Anulare in interna si rallenta a tratti dalla Bufalotta all’Appia e più avanti all’altezza della Roma-Fiumicino. In esterna code ugualmente in prossimità dello svincolo per la Roma-Fiumicino. Qualche rallentamento anche all’altezza della Pisana per via della chiusura della complanare. A24 Sul Tratto urbano della A24 si rallenta da viale Palmiro Togliatti alla Tangenziale est in ...

Viabilità : Traffico su GRA per incidente : Roma – Sul Grande raccordo anulare di Roma un incidente genera lunghe code in carreggiata interna dalla Casilina all’Ostiense; in esterna si rallenta per l’intenso Traffico tra Prenestina e Nomentana e piu’ avanti tra le uscite Roma- Fiumicino e Ostiense. Sul Tratto urbano della A24 rallentamenti da Portonaccio alla Tangenziale est verso il centro. Mentre in senso contrario si rallenta dallo svincolo per Tor Cervara al ...

Viabilità : Traffico intenso per diversi incidenti : Roma – Sul Grande Raccordo Anulare Traffico intenso per vari incidenti. Questo a causa di un altro incidente in carreggiata esterna al km 13+800, dopo quello avvenuto al km 12. Ci sono code tra Cassia Veientana e Cassia. Incidente, sempre in esterna, anche sulla Laurentina con code dalla Roma-Fiumicino alla Pontina. Incidente anche sul viadotto della Magliana dove il Traffico e’ bloccato dall’Ansa del Tevere a via Newton verso ...

Viabilità : Traffico intenso per incidente su GRA : Roma – Traffico intenso. Sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna, code a tratti dalla Nomentana alla Pontina; in carreggiata esterna Traffico molto congestionato dalla Cassia alla Flaminia sia per un incidente, ormai concluso, avvenuto in precedenza al km 12+800 sia a causa di una cisterna ferma in corsia di emergenza. Sul Tratto urbano dell’A24 sono 3 i km di code, da Togliatti alla Tangenziale est verso il ...

Viabilità : Code su A91 e traffico su GRA : Roma – traffico intenso. Sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna Code a tratti tra Flaminia e Tiburtina e più avanti tra Casilina e Pontina. In esterna, invece, si rallenta dalla Roma-Fiumicino all’Ostiense, proseguendo dalla Casilina alla Tiburtina e più avanti dalla Cassia bis a Casal del Marmo. Sul Tratto urbano della A24 rallentamenti da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro. Nel senso di marcia opposto tra lo ...

Viabilità : traffico congestionato sul GRA per incidente : Viabilità, Astral Infomobilità: traffico congestionato sul GRA per incidente Disagi sul Grande Raccordo Anulare, in carreggiata interna, a causa di un incidente che ha coinvolto un motociclista al km 6. Al momento ci sono code tra le uscite Pescaccio e Casal del Marmo e si transita su una sola corsia. Proseguendo in interna si rallenta, ma in questo caso per traffico intenso, tra Bufalotta e Tiburtina e tra Diramazione Roma sud e via del Mare. ...