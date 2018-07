VERTICE SALVINI-CONTE A PALAZZO CHIGI Ultime notizie | premier | è andato molto

Russia 2018 : Salvini - Francia in finale? Non mi fate litigare prima VERTICE Ue : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Un finale di mondiale che lasci la Francia con la bocca asciutta? “Non mi fate litigare prima dei vertici” con gli altri Paesi europei. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini risponde ai cronisti lasciando il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno Ue in programma a InnsbruckL'articolo Russia ...

Migranti - VERTICE Conte-Salvini : «Già 21mila sbarchi in meno» : E difesa della politica della fermezza: «Da quando sono ministro dell'Interno, sono sbarcati 21mila immigrati in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Non mi accontento, voglio fare ...

Salvini affila le armi per il VERTICE in Austria : “Siamo sovranisti ma ognuno a casa sua” : Clima molto teso nel governo alla vigilia dell’incontro dei ministri dell’Interno della Ue a Innsbruck. La divisione questa volta non è di poco conto. A Palazzo Chigi però minimizzano, escludono screzi tra ministri, in particolare tra Matteo Salvini e Danilo Toninelli. Solo una divisione di ruoli tra chi ha un ruolo politico e chi istituzionale, tr...

Migranti - VERTICE del governo. Salvini : "A Innsbruck porterò la linea dura" : Mentre la nave Diciotti della Marina italiana navigava verso il Belpaese , dove ha ottenuto il via libera allo sbarco, il governo giallo verde si è ritrovato a Palazzo Chigi per un incontro 'a ...

Migranti : concluso VERTICE - Toninelli "con Salvini siamo allineati" : "Con Salvini ci siamo sentiti stamattina e ci siamo chiariti. siamo stati subito allineati". Cosi' il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, al termine del vertice a Palazzo Chigi parlando con i cronisti a proposito del caso del Vos Thalassa che ha soccorso 67 Migranti al largo delle coste libiche, poi trasbordati sulla nave Diciotti. "Salvini pensava che fosse ...

Migranti - VERTICE di Innsbruck : stop a Salvini sulle missioni Ue - mercoledì nuovo incontro con Conte per decidere la linea : “Al vertice di Innsbruck di giovedì presenteremo un nostro documento. La nostra priorità è la difesa delle frontiere esterne“. Matteo Salvini parla al termine del faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno europei nella città austriaca. I due si incontreranno ancora mercoledì per decidere la linea italiana, ma intanto dalle parole del ministro degli Interni è sparita l’idea ...

Salvini si impone sulla Trenta : VERTICE a Palazzo Chigi senza la titolare della difesa - linea dura su missioni Ue : Il governo è compatto, assicura il ministro dell'Interno che dell'emergenza ha parlato anche al Quirinale con il capo dello Stato. L'Italia chiederà un ripensamento delle missioni internazionali, ma ...

VERTICE Conte-Salvini sui migranti : il governo non vuole più sbarchi in Italia : Al prossimo Vertice di Innsbruck il governo Italiano parlerà "con una sola voce" e presenterà una serie di richieste: no ai movimenti secondari, insistere sul rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e per un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo, sì al sostegno alla Libia e a un ripensamento sulle varie missioni europee in particolare sulla parte che prevede che chi viene salvato sia portato automaticamente in ...

Palazzo Chigi - in corso VERTICE Conte - Di Maio - Salvini - Tria : in corso a Palazzo Chigi un vertice di governo tra il premier Giuseppe Conte, i due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

