Venezia | la città rinnova l' antico ' voto' e celebra la festa del Redentore 2

ZUCCHERO - CONCERTO A Venezia/ Piazza San Marco : scaletta - orari e biglietti. "Città fatta apposta per l'arte" : ZUCCHERO, CONCERTO in Piazza San Marco a VENEZIA il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:01:00 GMT)

Alimenti : Cna - Venezia nella top ten della città italiane del gelato : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – Venezia tra le capitali del gelato, in un’Italia che si scopre superpotenza nel mercato europeo, con un business di 2 miliardi di euro e lavoro per 40 mila addetti. Lo rileva un’indagine del Centro studi CNA in collaborazione con CNA Agroalimentare condotta tra gli iscritti alla Confederazione. La classifica tra le città italiane è fonte di Camera di commercio di Milano, e vede Roma regina ...

Alimenti : Cna - Venezia nella top ten della città italiane del gelato (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Il gelato è una delle eccellenze italiane e quello artigianale è l’eccellenza dell’eccellenza. Il nostro obiettivo è introdurre tutti gli elementi innovativi che anche in questo settore tecnologia e digitalizzazione stanno creando, senza snaturare la caratteristica principale del prodotto che è la qualità della materia prima, degli ingredienti, dei gusti, l’inventiva che può ...

Venezia : Vanin (M5S) - non possiamo accettare mancanza rispetto per i cittadini : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) – “Non possiamo accettare l’ennesimo sfregio alla democrazia che il ricorso voluto dal Governo uscente Pd Gentiloni, ha concertato con il sindaco di Venezia Brugnaro per non permettere il referendum per l’autonomia di Mestre e Venezia. Ancora un gesto di disprezzo e di mancanza di rispetto della democrazia lasciato in eredità dal Governo Pd alla città di Venezia. Ed è proprio per permettere ai ...

Venezia : M5S - cittadini possano esprimersi con referendum su divisione da Mestre : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) – “I cittadini di Venezia hanno tutto il diritto di scegliere il proprio futuro, non possono essere i palazzi romani e la burocrazia a decidere per un tema importante come il referendum per la divisione fra Mestre e Venezia. La parola spetta ai tanti cittadini che, da troppo tempo ormai, attendono di esprimere il loro orientamento attraverso uno strumento di democrazia diretta”. Lo sottolinea, in ...

Migranti - Friuli Venezia Giulia taglia un milione sul fronte dell’accoglienza : “Ridistribuire risorse a cittadini” : Lo aveva annunciato e ha cominciato, puntualmente, a metterlo in pratica. Il neo governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (nella foto con Matteo Salvini), fin dai primi giorni dopo l’insediamento si era schierato contro l’accoglienza diffusa dei profughi, sostenendo che va incentivato il rientro volontario a casa degli extracomunitari. Così la giunta regionale ha sfornato una delibera che taglia di oltre ...