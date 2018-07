Venezia | Gdf sequestra 1 | 5 kg di cocaina | arrestato spacciatore albanese

Venezia : da Gdf sequestro di migliaia di articoli contraffatti : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza di Venezia, in concomitanza con la stagione estiva, ha intensificato le iniziative di contrasto al commercio abusivo e alla contraffazione, con l’impiego di personale in divisa e in abiti civili.Sono più di 400 le pattuglie messe in campo nell’ulti

Venezia : Gdf scopre maxi evasione fiscale con il vetro di Murano (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – In sostanza, quindi, il corrispettivo delle vendite dei manufatti di vetro veniva artificiosamente trasformato in un’operazione del cambiavalute, del tutto ininfluente per la contabilità delle vetrerie ‘ visto che il denaro non transitava nei conti correnti aziendali ‘ e formalmente in linea con l’operatività dell’intermediario, oltre che sostanzialmente ininfluente sotto il ...

Venezia : Gdf scopre maxi evasione fiscale con il vetro di Murano : Venezia, 14 mag. (AdnKronos) – Dall’alba di oggi, la Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, sta dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per complessivi 7 milioni di euro nei confronti dei responsabili di una vasta frode fiscale nel settore della produzione e vendita del vetro di Murano. Il provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Venezia, su richiesta del Pubblico ...

Venezia : Agenzia Entrate - bene indagine Gdf - sospeso dipendente indagato per corruzione : Venezia, 9 mag. (AdnKronos) – L’Agenzia delle Entrate sta collaborando con la Procura della Repubblica di Venezia e con il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia ‘ ai quali “va il ringraziamento per l’attività posta in essere ‘ nell’indagine che oggi ha portato agli arresti domiciliari, con l’ipotesi di corruzione, di un funzionario in servizio presso la ...

Venezia : Gdf arresta per corruzione funzionario Agenzia Entrate : Venezia, 9 mag. , AdnKronos, Nelle prime ore della mattinata, il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia ha eseguito l'ordinanza con cui il Giudice per le Indagini ...

Venezia : Gdf arresta per corruzione funzionario Agenzia Entrate (2) : (AdnKronos) - Gli ulteriori accertamenti delegati dalla Procura di Venezia ed eseguiti dal Nucleo della Guardia di Finanza hanno consentito di accertare che un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, tuttora in servizio alla sede di Venezia, ha percepito 5.000 euro da un commercialista, già arrestat