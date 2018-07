Vauro Senesi aderisce alla protesta-digiuno contro le politiche sui migranti

Blastingnews

: @CdGherardesca @gadlernertweet Non vedo nessuna differenza di squallore con quelle di Vauro Senesi. - Giusepp71248728 : @CdGherardesca @gadlernertweet Non vedo nessuna differenza di squallore con quelle di Vauro Senesi. - fbargagna : divertente inchiesta con nomi e cognomi... dimostra quanti vauro senesi ci sono in italia. cito il vignettista perc… - Angelop666xxxx : @uzupetru Dai Vauro Senesi non'è un radical chic è un comunistaccio con il portafoglio gonfio -

(Di mercoledì 11 luglio 2018), fumettista di satira Politica, ha deciso di partecipare all'iniziativa di padre Alex Zanotelli, che prevede uncon l'obiettivo dire pacificamentelemigratorie di Italia e UE VIDEO. Nelle dichiarazioni rilasciate all'Agenzia Vista, ha iniziato il suo discorso con ''Sono qui perché: prima gli italiani'', spiegando che in un Paese in cui non c'è solidarieta' per i, inevitabilmente, questo principio si rendera' valido anche nei confronti degli stessi italiani. Lalanciata da Padre Zanotelli Per esprimere il proprio dissenso, alcune personalita' della Chiesa, in particolare preti e suore ''di strada'', hanno organizzato una staffetta, che è iniziato ieri davantiBasilica di San Pietro e che, nei prossimi dieci giorni, si spostera' davanti a Montecitorio. L'obiettivo di padre Alex Zanotelli e degli ...