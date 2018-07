Uscita Fortnite per Android ufficiale a luglio 2018 | italiani per ora sfortunati

Svelato bundle PS4 con Fortnite : Uscita e skin esclusiva : Fortnite bundle PS4 con skin esclusiva Fortnite ha una interessante novità per tutti gli appassionati. Questa volta è stata Sony ad annunciare un nuovo bundle con PS4 che include anche alcuni bonus speciali. Proprio per questo Sony non prevede il cross-play?. PlayStation Italia ha annunciato ufficialmente su Facebook l’arrivo nei negozi di un bundle con Fortnite, sfruttando così ancora una volta l’incredibile successo del Battle Royale di Epic ...

Primi indizi per Fortnite Stagione 5 : Uscita e misterioso countdown - a cosa serve il razzo? : Epic Games ha iniziato a diffondere i Primi indizi misteriosi sulla Stagione 5 di Fortnite, che dovrebbe partire il prossimo 12 luglio. Tra gli indizi svelati ci sono dei televisori che mostrano un'immagine ritraente il covo dei cattivi vicino alle Spiagge Snob. Nello stesso covo c’è un misterioso ologramma accanto a un razzo. A cosa servità? Sarà lanciato e verrà distrutta una nuova area della mappa? Purtroppo possiamo solo immaginare, per ...

Dragon Ball Fighterz e Fortnite in Uscita su Nintendo Switch? : Da una serie di indiscrezioni rese note da 4Chan sembra che Fortnite e Dragon Ball Fighterz siano in arrivo su Nintendo Switch. In effetti 4Chan ha pubblicato un presunto elenco di uscite che confermerebbe l'arrivo di Fortnite, Dragon Ball Fighterz, Paladins, Overcooked! 2 e Killer Queen Black proprio su Nintendo Switch. Fortnite e non solo usciranno su Nintendo Switch Bisogna comunque precisare che per adesso si tratta solo di indiscrezioni ...

Trapelano sfide Settimana 5 per Fortnite Battle Royale - dettagli e Uscita : Sono state svelate in anticipo le sfide della Settimana 5 della Stagione 4 di Fortnite Battle Royale nonostante sia ancora in corso la Settimana 4. In rete infatti, riportate da Fortnite Intel, sono già apparse tutte le sfide che arriveranno con la Settimana 5 il prossimo martedì 29 maggio. Di seguito è disponibile l’elenco completo di tutto ciò che sta per arrivare con la nuova Settimana di Fortnite Battaglia Reale. Elenco completo sfide ...

Uscita Fortnite su Android in estate - valanga di novità : Fortnite uscirà durante il corso di questa estate sui dispositivi Android, qui una possibile lista. Finalmente Epic Games lo ha comunicato sul sito ufficiale: "Intendiamo pubblicare il gioco sui dispositivi Android nell’estate 2018. Sappiamo che non vedete l’ora, e vi promettiamo di condividere con tutti voi ulteriori informazioni non appena ne saremo in possesso", si legge. Vorrà sicuro ripetere il successso su iOS, ricordiamo che ha incassato ...

Problemi Fortnite 8 maggio : perché non funziona - Uscita aggiornamento 4.1 con Thanos : I giocatori in tutto il mondo stanno riscontrando Problemi per Fortnite. Attualmente non si può giocare, perchè? Presto detto, lo abbiamo fatto anche ieri: Fortnite sta per ricevere l’aggiornamento che darà il via ufficiale al crossover con Avengers Infinity War. Epic Games infatti ha lanciato la bomba, Thanos arriva nel Battle Royale con l'aggiornamento 4.1. Le novità di Avengers in Fortnite Thanos apparirà in Fortnite. Secondo Entertainment ...

Thanos arriva in Fortnite : Uscita e dettagli evento crossover con Avengers Infinity War : Epic Games ha lanciato finalmente una vera bomba su Fortnite. Tramite un'immagine su Twitter e la semplice scritta “La battaglia comincia domani...” ha annunciato un evento crossover a tempo limitato con Avengers Infinity War. Ecco cosa ci possiamo aspettare. Thanos arriva in Fortnite A partire da domani 8 maggio, non sappiamo ancora a che ora, Thanos apparirà in Fortnite. Secondo Entertainment Weekly, questo evento sarà comunque in Battle ...