Usa | Trump | ho parlato con Pfizer | marcia indietro su prezzi farmaci

NATO - TRUMP CONTRO ALLEATI : "INADEMPIENTI RIMBORSERANNO Usa"/ "Europa beneficia della Difesa più di noi" : NATO, TRUMP CONTRO ALLEATI: "Inadempienti RIMBORSERANNO Usa". Vigilia di fuoco in vista del vertice di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 00:38:00 GMT)

Nato - Trump contro alleati : "Inadempienti rimborseranno Usa"/ "Morosi da anni" : la replica di Tusk : Nato, Trump contro alleati: "Inadempienti rimborseranno Usa". Vigilia di fuoco in vista del vertice di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 22:47:00 GMT)

Trump : chi non paga Nato rimborsi Usa : 22.37 Ci sono Paesi morosi che non versano alla Nato il 2% del loro Pil (Prodotto interno lordo), che già è una somma bassa,come compromesso per essere difesi da noi. Rimborseranno gli Usa?. Così il Presidente Usa, Trump, dall'Air Force One poco prima dell'atterraggio a Bruxelles alla vigilia del vertice Nato E aggiunge: "L'Ue rende impossibile per i nostri agricoltori, lavoratori e società fare business in Europa (il deficit commerciale degli ...

May a Trump - relazione speciale Usa-Gb importante per mondo : "La special relationship fra Usa e Regno Unito" resta fondamentale per gli interessi e "la sicurezza di entrambi i Paesi", come di quella "del resto del mondo". Così la premier Theresa May a margine del summit odierno di Londra sui Balcani occidentali. Sollecitata dai giornalisti a replicare al presidente americano Donald Trump - che aveva evocato un ...

Gb : visita Trump - allerta ambasciata Usa : LONDRA, 10 LUG - L'ambasciata Usa a Londra rivolge un insolito invito alla prudenza ai cittadini americani nel Regno Unito in vista delle manifestazioni di protesta convocate per venerdì 13 contro la ...

Gb : visita Trump - allerta ambasciata Usa : ANSA, - LONDRA, 10 LUG - L'ambasciata Usa a Londra rivolge un insolito invito alla prudenza ai cittadini americani nel Regno Unito in vista delle manifestazioni di protesta convocate per venerdì 13 ...

BRETT KAVANAUGH - CHI E'?/ Il giudice cattolico scelto da Trump alla Corte Suprema degli Usa : Il presidente degli Stati Uniti ha nominato il nuovo giudice della Corte Suprema che prenderà il posto de dimissionario Anthony Kennedy, è il cattolico BRETT KAVANAUGH(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:51:00 GMT)

Usa - Trump nomina il conservatore Brett Kavanaugh alla Corte suprema : Donald Trump ha nominato il conservatore Brett Kavanaugh nuovo giudice alla Corte suprema Usa, al posto di Anthony Kennedy. Plaudono i repubblicani e la lobby delle armi. Kavanaugh, 53 anni, è stato ...

Usa - Melania andrà in Ue con Trump : ANSA, - NEW YORK, 10 LUG - Melania Trump torna ad accompagnare il presidente americano in viaggio. Dopo mesi di assenza, la first lady vola in Europa con Donald col compito - riporta il New York Times ...

Usa - Trump attacca case farmaceutiche per aumento prezzi : Usa, Trump attacca case farmaceutiche per aumento prezzi Usa, Trump attacca case farmaceutiche per aumento prezzi Continua a leggere L'articolo Usa, Trump attacca case farmaceutiche per aumento prezzi proviene da NewsGo.

Usa - Trump nomina il conservatore Brett Kavanaugh alla Corte suprema : Usa, Trump nomina il conservatore Brett Kavanaugh alla Corte suprema Usa, Trump nomina il conservatore Brett Kavanaugh alla Corte suprema Continua a leggere L'articolo Usa, Trump nomina il conservatore Brett Kavanaugh alla Corte suprema proviene da NewsGo.

Usa : Cnn - Trump ha scelto nome per Corte Suprema : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump attacca l'UE : "Usa spendono di più per la NATO" : Duro attacco del presidente degli Stati Donald Trump all'Europa. Questa volta terreno di scontro il budget per la Difesa della NATO.

Usa - Trump premiato nei sondaggi dalla linea dura sull'immigrazione : Il 'pugno duro' contro l' immigrazione clandestina del presidente Donald Trump , che il mese scorso ha innescato una furibonda campagna di protesta da parte dei suoi oppositori, è valso all'inquilino ...