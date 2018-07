UPAS | anticipazioni dal 16 al 20 Luglio 2018 | l’ira di Valerio e la rivincita di

Un posto al sole puntata numero 5mila in onda venerdì 11 maggio : anticipazioni #UPAS5000 : La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre del 1996 su Rai3 e per 22 anni non ha mai abbandonato i telespettatori facendone la soap opera più longeva d’Italia. Adesso, Un posto al sole (prodotta da Rai e FremantleMedia) si appresta a spegnere le 5mila candeline. Un traguardo importante che verrà raggiunto con la messa in onda della puntata speciale di venerdì 11 maggio alle 20.40, una puntata che durerà un’ora ovvero il doppio ...

Anticipazioni UPAS al 11/05 : Enriquez viene denunciato? Video : #Un posto al sole vi aspetta ogni giorno alle ore 20:40 su Rai tre, in queste settimane stiamo assistendo all'evolversi di una drammatica situazione per Elena. Vi possiamo anticipare che nelle prossime puntate assisteremo all'isolamento di Alberto Palladini, scopriamo cosa gli accade continuando a leggere l'articolo. Enriquez viene arrestato? Elena ed Arianna hanno un confronto molto drammatico: la donna riferisce che al lavoro sta subendo delle ...

