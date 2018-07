Uomini e Donne Federico Mastrostefano torna sul trono? Nuovo appello per Maria De

Uomini e Donne/ Gemma e Giorgio - ultima chance per la coppia : Maria De Filippi pronta al colpo! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, per loro un'ultima chance di ritorno? Il cavaliere ci sta pensando e Maria De Filippi....(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Alessandro D'Amico Vs Alex Migliorini / Uomini e Donne - l'ex tronista bacia un altro : "Da topino a zo**ola" : Alessandro D'Amico contro Alex Migliorini, è guerra tra i due ex. Il tronista di Uomini e Donne ha baciato l'ex di Alessandro, lui sbotta: "Che schifo"(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 22:10:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella ha avuto un serio problema di salute : "Ho avuto il terrore di non farcela" : Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne e partecipante della scorsa edizione di Temptation Island, ha voluto sensibilizzare i tantissimi follower che la seguono riguardo un argomento particolarmente delicato: la salute e la prevenzione.La 21enne di Venafro, infatti, ha condiviso una foto che la ritrae in bikini con l'obiettivo di mostrare una cicatrice presente vicino all'inguine.prosegui la letturaUomini e Donne, Sara Affi Fella ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella ha avuto seri problemi di salute : "Ho avuto il terrore di non farcela" : Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne e partecipante della scorsa edizione di Temptation Island, ha voluto sensibilizzare i tantissimi follower che la seguono riguardo un argomento particolarmente delicato: la salute e la prevenzione.La 21enne di Venafro, infatti, ha condiviso una foto che la ritrae in bikini con l'obiettivo di mostrare una cicatrice presente vicino all'inguine.prosegui la letturaUomini e Donne, Sara Affi Fella ...

Uomini e Donne/ Franco Garna e Sabrina Tacchi stanno ancora insieme : le novità! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tomas Fierro e Donatella Lopar stanno ancora insieme mesi dopo l'addio al programma? Ecco tutte le novità(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:08:00 GMT)

Uomini e Donne/ Francesca Del Taglia svela il nome del secondo bebè : "Si chiamerà...." (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, nuova estate d'amore per la coppia: progetti e tante novità(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:33:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Foto - la grande gioia di Sossio Aruta : "Voglio ringraziare..." (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Tomas Fierro e Donatella Lopar stanno ancora insieme mesi dopo l'addio al programma? Ecco tutte le novità(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:15:00 GMT)

Uomini e Donne - Marta insieme a Nicolò Brigante? Pasqualato risponde : Uomini e Donne, Marta e Nicolò hanno fatto pace? La smentita della Pasqualato In queste ore si sta parlando di un presunto riavvicinamento tra Marta e Nicolò. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Brigante hanno iniziato a seguirsi sui social. Nelle ultime settimane se ne sono sentite di tutti i colori sui due, eppure […] L'articolo Uomini e Donne, Marta insieme a Nicolò Brigante? Pasqualato risponde proviene da Gossip e Tv.

In Islanda la parità di stipendio tra donne e Uomini diventa legge : In Islanda la parità di stipendio tra uomo e donna è legge. Aziende, istituzioni pubbliche e private, banche e qualsiasi altro datore di lavoro con più di 25 dipendenti dovranno assicurare alle donne di essere pagate quanto i loro colleghi uomini. Del resto, da nove anni il paese nordico staziona stabilmente al primo posto del Global gender gap report, stilato annualmente dal World economic forum. Come sottolineo lo studio infatti, da tempo ...

Chi è Teresa Langella? Da corteggiatrice di Uomini e Donne a tentatrice di Temptation Island : la napoletana di nuovo in tv [GALLERY] : Teresa Langella è una delle tentatrici protagoniste di Temptation Island, la bella napoletana è stata anche corteggiatrice del programma ‘Uomini e Donne’ Teresa Langella ieri è apparsa tra le tentatrici del programma Temptation Island. La bella napoletana però non è del tutto sconosciuta al pubblico di Canale 5. Bruna, con occhi ammalianti e bellezza mediterranea, la meravigliosa ragazza ha fatto la sua apparizione in tv a ...

Uomini e Donne/ Tomas Fierro e Donatella Lopar stanno ancora insieme? Le novità sulla coppia (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tomas Fierro e Donatella Lopar stanno ancora insieme mesi dopo l'addio al programma? Ecco tutte le novità(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo : i progetti e la nuova estate insieme (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, nuova estate d'amore per la coppia: progetti e tante novità(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne : Nicolò e Marta tornano a seguirsi su Instagram : Uomini e Donne, Nicolò Brigante e Marta Pasqualato si sono riavvicinati Riavvicinamento in corso tra Nicolò Brigante e Marta Pasqualato di Uomini e Donne. Dopo che il tronista ha mollato Virginia Stablum – la sua scelta al Trono Classico – è tornato a seguire su Instagram l’ex corteggiatrice bionda. In realtà una specie di riconciliazione […] L'articolo Uomini e Donne: Nicolò e Marta tornano a seguirsi su Instagram ...

Uomini e Donne oggi - Gemma Galgani : messaggio speciale a Claudio Sona : oggi Uomini e Donne, Gemma Galgani a Verona con Claudio Sona: il messaggio di ringraziamento Gemma Galgani è tornata a sorprendere i suoi fan con uno speciale messaggio. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha infatti lasciato un inaspettato commento sotto una delle ultime foto pubblicate da Claudio Sona. L’ex tronista del […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani: messaggio speciale a Claudio Sona proviene da Gossip e Tv.