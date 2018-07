Uno squarcio nella mappa di Fortnite fa comparire un nuovo misterioso oggetto

eurogamer

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Continua ad infittirsi il mistero riguardante la Stagione 5 di, un mistero che Epic sta gestendo con particolare attenzione condividendo lentamente nuovi tasselli e nuove tessere di un puzzle che per il momento continua a far discutere non poco la vasta community del titolo battle royale.Come forse saprete ci sono principalmente tre filoni di indizi che attualmente stanno attirando l'attenzione di utenti e addetti ai lavori. Ci sono gli oggetti che compaiono nel mondo reale come Durr Burger e i Lama. Poi ci sono le immagini ufficiali condivise da Epic stessa e in particolare quelle che ritraggono una maschera e un'ascia. E infine ci sono gli squarci e gli oggetti che spuntano da essi.Al momento abbiamo assistito alla comparsa di un'ancora in legno e successivamente di una carrozza, una sorta di diligenza. Questo terzo filone, come riportato daIntel, può ora contare su ...