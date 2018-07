Uno scrittore dai toni crepuscolari che illumina nobiltà e borghesia

Aquarius - frasi choc dello scrittore : "Ho desiderato morisse qualcUno" : "Io stesso, devo dire, con realpolitik, di cui mi sono anche vergognato, ieri ho pensato, ho desiderato che morisse qualcuno sulla nave Aquarius. Ho detto: adesso, se muore un bambino, io voglio vedere che cosa succede per il nostro governo". Le parole choc sono state pronunciate dallo scrittore Edoardo Albinati. Vincitore del premio strega nel 2016, l'intellettuale è finito nel mirino di Radio Padania Libera che ne ha registrato le ...

Sei Uno scrittore per il web? Usa anche Flipboard per condividere i tuoi articoli! - Web - : Scrivi di Cultura, Economia o Attualità? Qui ci sono 3 riviste all'interno delle quali puoi iniziare a condividere i tuoi articoli: Cultura http://flip.it/ld3Cz_ Economia http://flip.it/oJhT3x ...

Tragedia a Udine : in un incidente muore Uno scrittore di 83 anni - ferita la moglie : Uno schianto fortissimo che non gli ha lasciato scampo all'anziano, originario di Moggio Udinese, in Friuli. Il tragico incidente è avvenuto proprio nella sua terra, quel piccolo borgo dove l’83enne era molto conosciuto per la sua attività culturale.Continua a leggere

Lo scrittore JUnot Díaz – accusato di comportamenti inopportuni da tre donne – si è dimesso da presidente del premio Pulitzer : Lo scrittore dominicano Junot Díaz – accusato di comportamenti inopportuni da alcune donne – si è dimesso da presidente del premio Pulitzer. Díaz, che ha 49 anni ed è lui stesso stato premiato con un premio Pulitzer, era stato accusato di The post Lo scrittore Junot Díaz – accusato di comportamenti inopportuni da tre donne – si è dimesso da presidente del premio Pulitzer appeared first on Il Post.

Lo scrittore JUnot Díaz è stato accusato di comportamenti inopportuni da alcune donne : Lo scrittore dominicano Junot Díaz, che ad aprile aveva raccontato per la prima volta di quando venne stuprato a otto anni, è stato accusato di comportamenti inopportuni e aggressivi da tre donne nel mondo dell’editoria, scrive il sito The Cut. Zinzi Clemmons, autrice The post Lo scrittore Junot Díaz è stato accusato di comportamenti inopportuni da alcune donne appeared first on Il Post.