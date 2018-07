“Un’erezione di 10 giorni” La rivelazione bollente e inaspettata arriva da lui Parole

caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Si chiama Andrew Wardle e forse vi ricordate di lui. L’uomo, britannico, è nato con una rara patologia che lo ha portato a essere senza pene. Vi sembrerà incredibile ma l’uomo è riuscito a mantenere il segreto della sua condizione anche con la fidanzata Fedra Fabian. Ma come è possibile che lei non si sia mai accorta di nulla? Perché Andrew ha sempre evitato di fare sesso tirando fuori ogni volta una scusa diversa. Un giorno un’infezione, un altro giorno la candida, poi il suo cattivo odore intimo. Insomma, inventava bugie a fin di bene. E lei, che lo amava, ha sempre accettato. Un giorno però Andrew non ha resistito: ha confessato la verità alla sua donna. “Non mi sono sentita tradita quando Andrew mi ha confessato la sua menomazione – aveva poi raccontato lei al Daily Mail. Anche se sono la sua ragazza questo è un problema molto intimo. Spesso è molto difficile per una donna ...