Un operaio di 40 anni muore schiacciato da un blocco di marmo

Roma - accoltella rivale in amore : denunciato operaio di 37 anni : Ha preso a bastonate il rivale, ferendolo anche a un braccio con un coltello, durante una lite per una ragazza contesa. È accaduto sabato pomeriggio in un'area verde di viale dei Quattro Venti, in ...

CRISTIANO RONALDO - FCA SI VERGOGNI/ “10 anni senza aumentare i salari!” : operaio di Pomigliano contro la Juve : Un dipendente della Fca denuncia la cifra esorbitante che la Juventus pagherebbe per l'acquisto di CRISTIANO RONALDO dicendo che l'azienda non aumenta gli stipendi da 10 anni(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 14:40:00 GMT)

Tenta di violentare una ragazzina mentre dorme : in manette operaio di 41 anni : Per tutto il giorno ha cercato di avvicinarla, Tentando un approccio fisico e incontrando sempre la resistenza della giovane. Di notte poi si è introdotto nella stanza della ragazzina di 13 anni e, mentre dormiva...

Lecce - precipita dal terrazzo del centro ricevimenti : muore operaio di 30 anni : Tragedia nel Leccese, tra Carmiano e Salice salentino . Un uomo di 30 anni, Stefano Vetrugno, di Carmiano, è precipitato dal tetto del centro ricevimenti Villa Marchesi. L'operaio è caduto sbattendo ...

Ancora una tragedia sul lavoro : operaio di 43 anni muore a Genova : Tragico incidente sul lavoro alla Fincantieri di Sestri Ponente (Genova). Lo rende noto la Fim Cisl, secondo cui Salvatore Lombardo, 43 anni lavoratore dell'indotto, è morto cadendo dal ponte di una nave...

Davide non ce l'ha fatta : morto a 22 anni l'operaio schiacciato dal muletto. L'azienda chiude per lutto : È morto, la scorsa notte, Davide Olivieri, l?operaio di 22 anni che ieri mattina era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nello stabilimento SLI di Vignole Borbera, che...

Alessandria - Davide non ce l'ha fatta : morto a 22 anni l'operaio schiacciato dal muletto : È morto, la scorsa notte, Davide Olivieri, l'operaio di 22 anni che ieri mattina era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nello stabilimento Sli di Vignole Borbera, in provincia di ...

Muore a 22 anni Davide - l'operaio schiacciato da un muletto : E' morto Davide Olivieri, l'operaio 22enne di Busalla che, ieri, era rimasto schiacciato dal muletto sul quale lavorava nella ditta Sli (lavorazione oli lubrificanti) nella zona industriale di Località Vairano di...

Alessandria. Travolto dal muletto in fabbrica : Davide - operaio - muore a 22 anni : Il giovane aveva avuto le gambe schiacciate e non pareva in pericolo di vita, poi le sue condizioni si sono aggravate: è spirato in ospedale ad Alessandria. Il decesso sarebbe avvenuto per complicanze sopraggiunte durante l’intervento chirurgico. La Sli di Vignole Borbera resta chiusa oggi.Continua a leggere

Schiacciato da un “muletto” a Vignole muore un operaio di 22 anni di Busalla : L’incidente si è verificato ieri nello stabilimento Sli. Il giovane si è aggravato nella notte ed è morto all’ospedale di Alessandria

Licenziato operaio disabile 61enne dopo 30 anni di servizio : La tecnologia, da sempre croce e delizia della razza umana. Senza di essa la nostra vita subirebbe sicuramente un peggioramento, un mondo senza Internet e cellulari non si potrebbe davvero immaginare. L'altra faccia della medaglia però rivela delle sfaccettature negative di cui non si può non tener conto, potrebbe portare ...

[La storia] Robot licenzia un operaio disabile dopo 30 anni in fabbrica. Un monito per Lega e M5s : Su questo punto concordano ormai la maggior parte degli economisti del mondo. Eppure nel contratto di governo non c'è traccia di questo come se fossero ancora fenomeni importanti solo per la lettura ...

Milano : operaio licenziato dopo 30 anni - sostituito da una macchina : Milano, 24 mag. (AdnKronos) - Ha lavorato per 30 anni per la stessa azienda di Melzo (Milano) ora a quattro anni circa dalla pensione, per un 61enne marocchino - il quale convive con una pesante disabilità dal 1991, visto che ha perso una mano - è arrivata la lettera di licenziamento: la sua posizio

Melzo - dopo 30 anni in fabbrica operaio licenziato da una macchina : dopo 30 anni di lavoro nella stessa azienda a Melzo, ora gli è stato comunicato che il licenziamento. E che verrà sostituito da una macchina. La storia è raccontata in un articolo pubblicato su Repubblica.Per tren'anni ha lavorato in un'azienda che produce taniche e altri contenitori a Melzo, in provincia di Milano. Per quasi tutta la sua vita professionale, ha dovuto convivere con una pesante disabilità, visto che ...