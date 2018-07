' Un idiota che cammina fa più strada di dieci intellettuali seduti' Appunti da una resa

ilfoglio

: L'intervento di Di Battista sulle #maglietterosse («Ehi tu che indossi una maglietta rossa sei lo stesso lacchè di… - Davide : L'intervento di Di Battista sulle #maglietterosse («Ehi tu che indossi una maglietta rossa sei lo stesso lacchè di… - Paolor_it : @comeDonQuixote Che commento idiota degno del peggior sinistrato. Non mi risulta che nella nostra nazionale si sian… - NrgahU : @ValerioBarrale @Nino82212456 Noto che da quando #stupidiopedia ha impedito l'accesso, i deficenti impossibilitati… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Vorrei che ci interrogassimo su questa espulsione epocale da un mondo che non ci ascolta più, e anzi ci disprezza". Uno scrittore molto per bene come Mauro Covacich ha scritto sul Corriere di ...