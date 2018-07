Udinese | in arrivo il difensore ghanese Opoku

Calciomercato - l’Udinese strizza l’occhio al Sudamerica : in arrivo un attaccante argentino : Il club del presidente Pozzo ha compiuto passi importanti per Ignacio Pussetto, attaccante argentino di proprietà dell’Huracan L’Udinese è pronta a regalare un nuovo attaccante a Velazquez, si tratta di Ignacio Pussetto, giocatore argentino di proprietà dell’Huracan. Già seguito in passato, il classe ’95 è adesso vicinissimo a sbarcare in Italia, mancano da limare solo gli ultimi dettagli tra le parti prima di ...

Udinese - proposta di scambio in arrivo dal Bologna : i dettagli : Udinese e Bologna in trattativa per uno scambio che nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi, le ultime novità dal mercato Udinese e Bologna stanno instaurando un asse per sistemare le rispettive difese. Nelle ultime ore infatti, secondo Skysport, sarebbe in fase di discussione uno scambio di centrali tra i due club. Danilo e De Maio dovrebbero scambiarsi le maglie nella prossima stagione, due difensori senz’altro esperti anche se ...