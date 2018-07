“Tutti parlano di lei” Perla Tiziana | perché la fan di Salvini è famosa in tutta Italia

caffeinamagazine

: Tutti parlano di amicizia ma in realtà le stavo solo sfilando il portafoglio. - michele_bravi : Tutti parlano di amicizia ma in realtà le stavo solo sfilando il portafoglio. - lucatelese : @renatolemmi Beh, tutti parlano di 49 milioni di euro rubati, e questa è una balla. E non lo dico io, basta leggere le sentenze - pazzodicalcio : RT @HuertDeAuteuil: Tutti parlano di quanto sia bello partire con gli amici, viaggiare, vedere posti nuovi, fare esperienze uniche ma non s… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Chi è(@su Twitter)? Se lo sono chiesti in molti ieri dopo aver scoperto che questo misterioso account li aveva bloccati apparentemente senza motivo. O meglio forse un motivo c’è.è diventata improvvisamentegrazie ad un suo folgorante tweet in difesa del ministro dell’Interno Matteo. Più di #CristianoRonaldo e di #TemptationIsland, in questi giorni su Twitter l’hashtag primo tra i trend del social network è appunto #. Lunedì il segretario della Lega è andato all’attacco del procuratore capo di Torino Armando Spataro che aveva ricordato come secondo la legge ”non si può respingere in mare gli immigrati e non vagliare la loro richiesta di status di rifugiato politico”. “Se per assurdo un barcone di immigrati attraccasse ai Murazzi sul Po – aveva detto Spataro – nessuno potrebbe ...