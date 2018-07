Tutti i benefici della spaccata E perché andrebbe fatta regolarmente a tutte le età

huffingtonpost

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Era un vanto da piccoli: mostrare flessibilità ad amici e parenti esibendosi in unaperfetta. Un esercizio che forse abbiamo fatto male a smettere di fare, almeno secondo quanto dicono i giapponesi. Una in particolare, Eiko, ha convinto, anche quelli non più giovani e poco snodati. Il New York Times l'ha definita la nuova Marie Kondo. E tanto per iniziare l'insegnante di yoga di Osaka ha già venduto in casa più o meno 2 milioni di copie. Milioni di visualizzazioni anche per i suoi video tutorial su Youtube. Ora il suo libro "possono fare lacon il magico metodo giapponese" edito da Vallardi.Tecnicamente si tratta di "shake yoga", una serie di esercizi da fare tranquillamente a casa,i giorni, seguendo un programma ben stabilito e dimostrato per quattro settimane. Alla fine il risultato è garantito, e non solo in ...