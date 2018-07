Tutti al cinema con 12 Soldiers

Con Carlo Vanzina muore il cinema classico italiano. Come dirigeva il regista che Tutti amano odiare : ... specie considerato che quella tradizione l'hanno creata con un caposaldo del cinema popolare, Vacanze di Natale , messo in scena con un'economia di gesti e precisione incredibile. Mentre il fratello ...

Loro - Tutti massacrano Sorrentino ma nessuno parla di cinema : Ho visto Loro 1 e (in anteprima, per i comuni mortali uscirà nelle sale il 10 maggio) Loro 2 di Paolo Sorrentino. L’ho recensito assai positivamente sul mensile di cinema di cui sono direttore (Nocturno). E mi sono sentito molto solo nel mio giudizio. Quasi tutti, a destra come a sinistra, l’hanno massacrato (chi più chi meno). Ma non è questo il punto: quasi nessuno ha analizzato l’opera doppia di Sorrentino puntando – come si diceva una ...