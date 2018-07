Trump chiede più soldi all' Ue Nel mirino Merkel | Orban e Praga A rischio

Chi finanzia la Nato e perché Trump chiede agli alleati di pagare di più : Alla vigilia del vertice annuale dell’Alleanza atlantica il barometro delle relazioni tra i due lati dell'Oceano atlantico non potrebbe segnalare un clima più tempestoso. L’America di Trump chiede agl ialleati di aumentare le spese per la difesa: nel mirino è soprattutto la Germania di Angela Merkel...

Donald Trump vedrà Giuseppe Conte : gli chiederà di fare uscire l'Italia dall'Ue - come con Macron? : Donald Trump lo farà anche con Giuseppe Conte ? Quando in aprile incontrò Emmanuel Macron a Washington parlò molto dell' Unione europea a suo avviso 'più pericolosa della Cina'. Si riferiva in ...

Petrolio visto in calo : Trump chiede ai sauditi aumento produzione : ... concordando sulla necessità di mantenere stabili i mercati petroliferi e la crescita dell'economia globale, ma senza fornire alcun dettaglio. Dal canto suo Riad ha confermato la conversazione ...

Usa - la portavoce di Trump cliente indesiderata : proprietaria del ristorante le chiede di andarsene : E poi tutti l'hanno guardata sfuggire alle domande e difendere una politica che ha causato la separazione dei bambini migranti dai loro genitori '. Non era, insomma, solo una cliente con la quale c'è ...

Trump minaccia dazi del 20% su auto Ue - chiede rimozione barriere : New York, 22 giu. , askanews, 'A lungo l'Unione europea ha imposto dazi e barriere commerciali sugli Stati Uniti e le loro grandi aziende e i loro lavoratori. Se questi dazi e queste barriere ...

New York - procura fa causa a Trump Foundation e richiede scioglimento - : Secondo l'accusa la fondazione benefica legata al presidente statunitense e ai figli avrebbe compiuto "violazioni estese e persistenti della legge federale": i fondi ricevuti sarebbero stati usati per ...

La procura di New York ha fatto causa alla Trump Foundation - chiedendo a un giudice di scioglierla : La procura di New York ha fatto causa alla Trump Foundation, la principale fondazione legata al presidente statunitense Donald Trump, chiedendo a un giudice di scioglierla. L’accusa rivolta a Trump e ai suoi figli, che hanno gestito la fondazione insieme The post La procura di New York ha fatto causa alla Trump Foundation, chiedendo a un giudice di scioglierla appeared first on Il Post.

G7 - Trump fiducioso su comunicato congiunto. Poi chiede la Russia nel G8 : Il timore che non arrivi l'atteso comunicato congiunto, che manchi un testo condiviso ed una linea comune da parte dei 'grandi della terra' seduti al tavolo del G7 è largamente diffuso. Il Presidente ...

Trump chiede che la Russia torni al G7 - Conte si schiera con lui. È scontro con l’Europa al vertice : La Russia conquista la scena del G7 pur non facendo parte delle sette potenze che si riuniscono in Canada. Prima di partire per il vertice, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che a Mosca dovrebbe essere permesso di tornare a far parte del G8....

Scontro con Trump al G7 - Macron chiede un incontro tra i leader Ue prima del vertice : Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto un incontro oggi con la cancelliera Angela Merkel, la premier britannica Theresa May, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e i massimi dirigenti Ue prima dell’inizio del summit G7 in Canada che si annuncia di Scontro con il presidente Usa Donald Trump. ...

Corea del nord chiede a Trump di investire nel turismo - : Il vice presidente del comitato centrale del Partito dei Lavoratori nordCoreano Kim Yong-Chol all'incontro con il presidente USA Donald Trump ha chiesto di investire nel turismo. In cambio la Corea ...

Sinistra tedesca contro Trump - chiede ritorno di Mosca nel G8 : Ciò potrebbe anche avere una conseguenza: il ritorno della Russia nel G8 al fine di sviluppare un potere compensativo, compresa una contro-politica".Ad aprile il ministro degli Esteri tedesco, Heiko ...

Kim Kardashian incontra Trump per chiedere la libertà di una detenuta - : L'attrice e moglie del rapper Kanye West è stata ricevuta nello studio ovale della Casa Bianca per discutere della riforma carceraria ed esortare il perdono presidenziale per la 63enne Alice Marie ...

Kim Kardashian incontra Trump/ La moglie di West chiede la grazia per una donna condannata all’ergastolo : Kim Kardashian incontra Donald Trump, la moglie del rapper Kanye West, ha chiesto la grazia per Alice Marie Johnson, una bisnonna condannata all’ergastolo per un reato minore.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:48:00 GMT)