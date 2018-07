: Truffe agli anziani: si finge amico di famiglia e raggira un pensionato. Arrestato truffatore dai #Carabinieri di C… - _Carabinieri_ : Truffe agli anziani: si finge amico di famiglia e raggira un pensionato. Arrestato truffatore dai #Carabinieri di C… - TelevideoRai101 : Truffe a anziani,prostituzione: arresti - cittAgora : Raggiri e #truffe agli #anziani, #Torino studia nuove misure di contrasto. Le esperienze già attive in città e la p… -

I Carabinieri stanno eseguendo,tra Gela e Niscemi (Caltanissetta), 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere e perquisizioni, disposte dalla Procura di Gela, per associazione a delinquere, circonvenzione di incapaci, induzione e sfruttamento della. Nell'indagine, i militari hanno ricostruito minacce e violenze subite da diverse vittime,e verificato che ingenti somme di denaro venivano sottratte ade spedite in Romania. Smascherata l'associazione, capeggiata da un italiano che si avvaleva di romeni.(Di mercoledì 11 luglio 2018)