Tre manifestazioni d' interesse per l' aeroporto di Comiso

Russia - ol Tre 1000 fermati durante le manifestazioni anti-Putin : tra loro 5 giornalisti : Sulle manifestazioni di protesta che si sono svolte in 23 città della Russia è intervenuta anche l'Ue, sottolineando che gli arresti in Russia "minacciano le libertà fondamentali di espressione, associazione e assemblea".Continua a leggere

Russia - olTre 1000 fermati durante le manifestazioni anti-Putin : tra loro 5 giornalisti : Russia, oltre 1000 fermati durante le manifestazioni anti-Putin: tra loro 5 giornalisti Sulle manifestazioni di protesta che si sono svolte in 23 città della Russia è intervenuta anche l’Ue, sottolineando che gli arresti in Russia “minacciano le libertà fondamentali di espressione, associazione e assemblea”.Continua a leggere Sulle manifestazioni di protesta che si sono svolte in […]