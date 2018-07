Tragedia a Napoli | 21enne muore mentre pulisce ascensore Era il figlio di Gigi Caliano

Universiadi a Napoli - l'ombra del rinvio. E De Luca : 'Non è una Tragedia ' : Tutto nelle mani della Fisu, la federazione internazionale degli sport universitari. Perché tocca al presidente dell'organismo, il russo Oleg Matytsin, avallare le richieste italiane: diminuire di ...

“C’è un morto”. Tragedia al porto di Napoli. È successo tutto su un traghetto in partenza per Palermo : Da Napoli è arrivata una notizia tristissima a rovinare l’estate turistica di una città intera. Un grave incidente è avvenuto a bordo di una nave della compagnia Gnv Atlas, che naviga sulla rotta Napoli-Palermo e che trasporta sempre moltissimi passeggeri e tanti turisti soprattutto in questo periodo di vacanze. Da quanto si apprende l’imbarcazione stava compiendo delle manovre nel porto di Napoli, quando una delle vetture ...