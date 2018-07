Tour de France – Subito una caduta alla partenza della 5ª tappa | quanti ritiri alla

Tour de France – Percorso - altimetria e favoriti della quinta tappa : Il Tour de France inizia a fare sul serio: oggi la quinta tappa con 5 gpm e possibili cambiamenti nella classifica dei big E’ ufficialmente partita la quinta tappa del Tour de France 2018: i corridori, dopo l’arrivo in volata di ieri, con la vittoria al fotofinish di Gaviria su Sagan, sono pronti per una tosta sfida. 204,5 km da Lorient e Quimper: un Percorso collinare che può creare importanti cambiamenti nella classifica dei ...

Tour de France – Bahrain Merida in crisi? Slongo svela tutta la verità : “una perdita contenuta” : Paolo Slongo e l’atmosfera che si respira all’interno del Team Bahrain Merida dopo la delusione post cronosquadre di Vincenzo Nibali Aria tesa e nervosa, in casa Bahrain Merida, dopo la cronosquadre di Cholet del Tour de France 2018. Vincenzo Nibali non è rimasto soddisfatto della prestazione della sua squadra. Lo Squalo dello Stretto è adesso sereno e fiducioso nei suoi compagni, in vista delle importantissime tappe che si ...

Dai Mondiali di Russia 2018 a Wimbledon, passando per il Tour de France: tutti gli appuntamenti sportivi del mese di luglio I Mondiali di Russia 2018 stanno per concludersi: domenica 15 luglio si decreterà la nuova squadra di calcio campione del mondo. Tanti, però gli eventi sportivi che terranno incollati al televisore tantissimi appassionati: domenica 15 luglio infatti anche Wimbledon sarà protagonista, con la finalissima del torneo

Tour de France – In casa Bahrain Merida torna il sereno - Nibali spiega : “tensione - stress e fatica - ma…” : Vincenzo Nibali ritrova serenità e si concentra sul lavoro in bici: le parole dello Squalo dello Stretto dopo il disappunto post cronosquadre La cronosquadre di Cholet del Tour de France 2018 ha creato qualche disappunto all’interno del Team Bahrain Merida: nonostante la squadra di Vincenzo Nibali sia riuscita a non perdere troppo tempo rispetto al Team Sky, lo Squalo dello Stretto ha mostrato un pizzico di disappunto per la ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : quinta tappa Lorient-Quimper. Finale da classica - sembra la Liegi! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Tour de France 2018, 204 km da Lorient a Quimper. La frazione odierna è particolarmente insidiosa e potrebbe regalare delle grandi soprese anche nella classifica generale. Il percorso ricorda infatti quello di una classica delle Ardenne con la parte centrale caratterizzato da un continuo saliscendi con cinque dure Côte classificate come GPM. Su questi strappi la corsa può davvero ...

LIVE Tour de France - Lorient-Quimper in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo tre volate ed una cronometro a squadre cambiano le carte in tavola al Tour de France 2018. Frazione piuttosto interessante e molto lunga la quinta: da Lorient a Quimper di 204.5 chilometri. Una tappa collinare: ci saranno alcuni strappi che potranno far male. Favoriti gli uomini da classiche: spazio per i vari Sagan, Alaphilippe, Gilbert, che proveranno ad insidiare la Maglia Gialla Van Avermaet. Davvero molto insidioso il finale. ...

Tour de France 2018 - quinta tappa Lorient-Quimper : frazione molto incerta con finale da classica. Corsa imprevedibile : Cambia nuovamente lo scenario al Tour de France 2018: dopo tre volate ed una cronometro a squadre si inizia a far sul serio con la quinta frazione, da Lorient a Quimper di 204.5 chilometri. Sul finale non c’è veramente un metro di pianura: ci si avvicina ad una classica del Nord, spazio per i passisti veloci. Percorso Percorso relativamente tranquillo nei primi 60 km, nulla da segnalare dal punto di vista altimetrico. Poi il tracciato ...

Tour de France 2018 - la tappa di oggi : Lorient-Quimper. Orario - altimetria e come vederla in tv : In programma oggi (mercoledì 11 luglio) la quinta frazione del Tour de France 2018, con partenza a Lorient e arrivo a Quimper per un totale di 204,5km. Percorso mosso sulla falsa riga delle classiche primaverili, con ben cinque Gran Premi della Montagna (tre di terza categoria e due di quarta) racchiusi nella seconda metà del tracciato. Difficile un arrivo in volata, attenzione quindi ai finisseur. Dopo il primo traguardo volante superati 92,5km ...

Tour de France - Vincenzo Nibali : 'Non vorrei dire qualcosa a sproposito' : La cronosquadre che ieri ha rivoluzionato la classifica del Tour de France ha lasciato molta delusione a Vincenzo Nibali. Il Team Bahrain-Merida ha vissuto una giornata molto difficile, più per l'andamento della corsa e la prestazione di alcuni dei suoi corridori che per il risultato finale che, comunque, è stato in linea con le attese. Nibali e compagni, infatti, si sono ritrovati molto presto con soli quattro uomini, il minimo indispensabile ...

Tour de France - straordinario Gaviria. Sagan e Greipel battuti : Fernando Gaviria e la sua Quick Step volevano vincere la quarta tappa del Tour, quella con arrivo a Sarzeau, paese della Bretagna di cui David Lappartient, presidente Uci, è sindaco. Volevano e ci ...

