Tour de France 2018 | quinta tappa Lorient-Quimper | frazione molto incerta con finale da

Tour de France 2018 - la tappa di oggi : Lorient-Quimper. Orario - altimetria e come vederla in tv : In programma oggi (mercoledì 11 luglio) la quinta frazione del Tour de France 2018, con partenza a Lorient e arrivo a Quimper per un totale di 204,5km. Percorso mosso sulla falsa riga delle classiche primaverili, con ben cinque Gran Premi della Montagna (tre di terza categoria e due di quarta) racchiusi nella seconda metà del tracciato. Difficile un arrivo in volata, attenzione quindi ai finisseur. Dopo il primo traguardo volante superati 92,5km ...

Tour de France - Vincenzo Nibali : 'Non vorrei dire qualcosa a sproposito' : La cronosquadre che ieri ha rivoluzionato la classifica del Tour de France ha lasciato molta delusione a Vincenzo Nibali. Il Team Bahrain-Merida ha vissuto una giornata molto difficile, più per l'andamento della corsa e la prestazione di alcuni dei suoi corridori che per il risultato finale che, comunque, è stato in linea con le attese. Nibali e compagni, infatti, si sono ritrovati molto presto con soli quattro uomini, il minimo indispensabile ...

Tour de France - straordinario Gaviria. Sagan e Greipel battuti : Fernando Gaviria e la sua Quick Step volevano vincere la quarta tappa del Tour, quella con arrivo a Sarzeau, paese della Bretagna di cui David Lappartient, presidente Uci, è sindaco. Volevano e ci ...

Tour de France 2018 : quante cadute! Le squadre ridotte non bastano e anche i big ne fanno le spese : Il Tour de France 2018 fino ad ora è stato pesantemente condizionato dalle cadute. Nelle tre tappe in linea disputate il gruppo si è sempre spezzato nel finale per delle cadute e questo ha causato diversi danni anche ai big, che hanno perso terreno in classifica. Bisogna ricordare e sottolineare come l’UCI in questa stagione abbia modificato il regolamento, portando da nove a otto il numero di corridori per squadra nei Grandi Giri. Questa scelta ...

Tour de France 2018 - Fernando Gaviria : “La squadra ha fatto un lavoro eccezionale”. Greg Van Avermaet : “Sarebbe fantastico vincere una tappa con la maglia gialla” : Fernando Gaviria vince la quarta tappa del Tour de France 2018, concedendo il bis sulle strade Francesi davanti al campione del Mondo Peter Sagan e il tedesco Andre Greipel. Alla fine della gara il velocista colombiano della Quick-Step Floors ai microfoni ha sottolineato ancora una volta il grande lavoro del proprio team e la complessità di raggiungere il quartetto dei fuggitivi. Questo è quanto detto dal vincitore della frazione odierna della ...

Tour de France 2018 : le pagelle della quarta tappa. Fernando Gaviria il migliore - Mark Cavendish in difficoltà : Bis di Fernando Gaviria al Tour de France 2018 (non accadeva dal 2002 che un colombiano ottenesse due successi in una sola edizione della Grande Boucle). L’uomo della Quick-Step precede Peter Sagan e Andre Greipel. Ottimo sesto posto per l’azzurro Pasqualon. Si seguito i voti dei protagonisti di giornata. Fernando Gaviria 10: una corsa complicata quella di oggi a causa di una resistente fuga che è stata raggiunta soltanto nelle ...

Tour de France : cronosquadre alla BMC - Froome torna davanti a Nibali : Come era preventivabile la cronosquadre della terza tappa del Tour de France ha rivoluzionato la classifica generale. BMC, Sky e Mitchelton hanno permesso a Porte, Froome e Adam Yates di recuperare il terreno perso nella caduta occorsa nella tappa inaugurale, in qualche caso anche con gli interesse su alcuni dei rivali per la vittoria finale. La vittoria è andata alla BMC di Richie Porte, che ha così portato Greg Van Avermaet in maglia gialla, ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche : Peter Sagan conferma la maglia verde - Fernando Gaviria a pochi punti : C’è sempre Peter Sagan in maglia verde dopo la quarta tappa. Lo slovacco è stato battuto in volata da Fernando Gaviria, che ora segue in classifica a punti a sole 4 lunghezze dal ciclista della Bora Hansgrohe. Nella classifica scalatori anche Anthony Perez ha conquistato il primo punto, mentre Soren Kragh Andersen resta leader della classifica giovani. Classifica a punti (maglia verde) 1 Peter Sagan 111 BORA – HANSGROHE 143 PTS ...