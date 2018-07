Ti raccomando bene | ma non benissimo | il gender gap nascosto nelle lettere di

vanityfair

: RT @simoninenine: @ americani io vi voglio bene (più o meno) mi raccomando fate i delinquenti e usate i cellulari per fare i video durante… - fyrewinter : RT @simoninenine: @ americani io vi voglio bene (più o meno) mi raccomando fate i delinquenti e usate i cellulari per fare i video durante… - simoninenine : @ americani io vi voglio bene (più o meno) mi raccomando fate i delinquenti e usate i cellulari per fare i video durante moulin rouge grazie -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Che le porte del mondo del lavoro siano più strette, nascoste o addirittura chiuse per le donne rispetto ai colleghi del sesso opposto è una triste realtà. Eppure, un conto è combattere un nemico visibile agli occhi di tutti, come il divario salariale o le diverse condizioni lavorative in cui versano uomini e donne. Cosa più complessa e allarmante, invece, è scovare queste disparità là dove meno ce lo si aspetterebbe: ad esempiodi raccomandazione. Secondo una ricerca condotta dalla Rice University e la University of Houston, infatti, in ambito accademico ilgap potrebbe insinuarsi anche tra le parole di lode scritte per raccomandare una candidata, penalizzandola nei processi di selezione. I ricercatori hanno analizzato il linguaggio di oltre seicentoscritte per 174 candidati, di entrambi i sessi, a ricoprire il ruolo di «assistant professor» (l’equivalente ...