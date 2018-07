Thierry Henry | vice ct del Belgio | abbraccia Didier Deshamps dopo la sconfitta contro la

huffingtonpost

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Un forte e lungo abbraccio: è quello chect del, ha destinato al suo amico ed ex compagno di nazionaleDeschamps, al termine della semifinale dei mondiali che ha visto il trionfo della Francia. Un gesto di grande fair play che è stato immortalato dai fotografi."È qualcosa di eccezionale". Il primo pensiero diDeschamps subitola conquista della finale dei Mondiali in Russia va ai suoi giocatori autori finora, nonostante la loro giovane età, di una vera impresa sportiva. "Sono davvero felice dei miei giocatori - grida l'ex centrocampista della Juventus - sono giovani ma hanno carattere e mentalità".la conquista della Finale dei Mondiali il ct della FranciaDeschamps esalta i suoi: "Oggi è stato difficileuna squadra molto buona come il, ma questo piccolo traguardo è ...