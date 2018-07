THAILANDIA | TUTTI SALVI “TRAGEDIA SFIORATA” Video ultime notizie | medico-eroe perde il

'Li abbiamo liberati tutti' : chi sono gli eroi della missione impossibile che ha unito la THAILANDIA : 'Non sappiamo se sia stato un miracolo o la scienza', hanno scritto una volta completata la missione. Gli hanno risposto: 'Siete stati voi'. Il medico australiano rimasto giorni nella grotta È stato ...

THAILANDIA e migranti - se i bambini che soffrono non sono tutti uguali : Dovremmo riuscire a provare empatia con tutte le piccole creature in pericolo e che soffrono nel mondo. Eppure la storia dell’estate, almeno dell’inizio, non è stata quella delle centinaia di bambini che affogano nel Mediterraneo (o degli oltre 18mila non accompagnati presenti in Italia per i quali mancano perfino i tutori). Al contrario, avvolti dalla nauseabonda politica dei porti chiusi e dalle polemiche miserevoli perfino su un’iniziativa ...

THAILANDIA - ragazzi e allenatore stanno tutti bene | Ma ora il mister rischia il processo : Al loro arrivo in ospedale erano infatti coscienti e capaci di parlare. Lo hanno reso noto i medici che li hanno in cura, sottolineando come in media i baby calciatori abbiano perso, nel corso della loro odiessea, circa due chili a testa.

THAILANDIA - salvati tutti i ragazzi nella grotta : “Grazie ai soccorritori - il monito è non sfidare la natura” : “Come madre e come persona al servizio del proprio Paese, gioisco con tutto il mondo per l’esito positivo della drammatica vicenda della grotta di Tham Luang, porgendo il mio cordoglio alle autorità thailandesi per il sacrificio del soccorritore caduto“. Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell’Ambiente, Vannia Gava, facendo riferimento al salvataggio dei 12 ragazzini e del loro allenatore rimasti a lungo intrappolati nella ...

