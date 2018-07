Thailandia | si era sfiorato il disastro Pompe rotte subito dopo il salvataggio

'Li abbiamo liberati tutti' : chi sono gli eroi della missione impossibile che ha unito la Thailandia : 'Non sappiamo se sia stato un miracolo o la scienza', hanno scritto una volta completata la missione. Gli hanno risposto: 'Siete stati voi'. Il medico australiano rimasto giorni nella grotta È stato ...

Thailandia - «Li abbiamo liberati»| : Dopo diciotto giorni passati nella grotta in salvo i 12 ragazzi e l’allenatore. Fondamentale il contributo del sub Saman Gunan morto durante i soccorsi

Thailandia - «Li abbiamo liberati tutti» : Dopo diciotto giorni passati nella grotta in salvo i 12 ragazzi e l’allenatore. Fondamentale il contributo del sub Saman Gunan morto durante i soccorsi

Thailandia - cosa dicono i rapporti sulle operazioni nella grotta : (Foto: Linh Pham/ Getty Images) Le operazioni di salvataggio in Thailandia che hanno permesso di estrarre tutte e 13 le persone rimaste intrappolate nella grotta di Tham Luang sono state un successo, anche se è ancora da chiarire del tutto lo stato di salute di alcuni dei giovani. Tuttavia, come si apprende dai rapporti che i soccorritori stanno stilando, si è sfiorata la catastrofe. Poco dopo avere estratto l’allenatore dei ragazzi, ovvero ...

Thailandia - salvi tutti i 12 ragazzi nella grotta!/ Ultime notizie - manca il coach : 11esimo era il più piccolo : Thailandia, Ultime notizie sui soccorsi nella grotta: tutti salvi i 12 ragazzini, manca solo l'allenatore. Perchè sono rimasti intrappolati dentro lì? Ipotesi sul rito di iniziazione. Sono tutti salvi i 12 ragazzi che da 17 giorni vivevano l’incubo della grotta di Tham Luang: attorno alle ore 12.30 in Italia la lieta novella con anche il 12esimo baby calciatore estratto sano, salvo e in buone condizioni.

Thailandia - recuperati undici ragazzi : nella grotta ne resta uno con il coach : Sono undici i ragazzi tirati fuori dalla grotta di Tham Luang, in Thailandia, dove erano rimasti intrappolati per oltre due settimane. A questo punto nel cunicolo resta solo il coach con uno dei baby ...

Thailandia : i ragazzi liberati dalla grotta non potranno andare ai Mondiali : I ragazzi liberati dalla grotta di Chiang Rai in Thailandia non potranno assistere alla finale dei Mondiali di calcio in Russia, in programma per il 15 luglio, perché devono restare in ospedale: lo ha precisato un portavoce del ministero della Salute, secondo cui “non possono andare, devono restare per il momento in ospedale“, ha spiegato durante la prima conferenza stampa dettagliata sulle condizioni di salute dei ...

Thailandia - riprese le operazioni : oggi fuori gli ultimi cinque : Sono riprese le operazioni di recupero, per portare in salvo gli ultimi quattro ragazzini e l'allenatore intrappolati nella grotta di Tham Luang in Thailandia.Il salvataggio degli atleti era iniziato la scorsa domenica, quando i Navy Seal avevano accompagnato verso l'uscita della caverna quattro ragazzi, i più deboli, che erano stati immediatamente trasportati in ospedale. La Thailandia e il mondo intero avevano tirato un sospiro di sollievo, ...

Thailandia - riprese le operazioni di recupero per salvare gli ultimi 4 ragazzi bloccati nella grotta e l’allenatore : Sono riprese oggi alle 10:08 locali (le 5:08 in Italia) le operazioni di recupero degli ultimi quattro ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang con il loro allenatore. A meno di imprevisti, saranno riportati in superficie tutti entro oggi, fa sapere il responsabile dei soccorsi, Narongsak Osatanakorn. Ieri, lunedì, sono stati recuperati altri quattro giovani calciatori durante la seconda fase di recupero iniziata attorno alle 11 ora locale ...

Thailandia - riprese le operazioni di salvataggio : "Tutti fuori entro oggi" : Se tutto va come previsto, entro oggi le ultime 5 persone intrappolate nella grotta Tham Luang, in Thailandia, verranno portate in salvo. Alle 10.08 ore locali (alle 5.08 in Italia) sono riprese le operazioni di recupero dei quattro ragazzi e dell'allenatore.Le forti piogge di stamattina avevano fatto pensare a uno slittamento delle operazioni ma il responsabile dei soccorsi Narongsak Osatanakorn ha subito avvertito: "Devono essere tirati tutti ...

Thailandia : già salvati otto ragazzi - nelle prossime ore si conta di liberare tutti : Altri quattro giovani calciatori della squadra del Mu Pa Academy sono ritornati a vedere la luce del sole nelle ultime ore [VIDEO]. È finalmente terminato per loro il calvario che andava avanti dal 23 giugno, quando 12 ragazzi, di un’eta' compresa tra i 12 e i 16 anni, si sono spinti, con il loro allenatore 25enne, all’interno delle grotte di Tham Luang nel nord della Thailandia, rimanendovi intrappolati. Una scelta imprudente, forse per una ...

Thailandia - riprese le operazioni di salvataggio : «Oggi saranno tutti fuori» : Sono ore decisive per gli ultimi ragazzi ancora nella grotta thailandese con il loro allenatore: dopo il recupero dei primi quattro giovani calciatori domenica, ed altri quattro ieri, sono riprese...

Thailandia - riprese operazioni recupero da grotta : saranno tutti fuori entro oggi : Thailandia, riprese operazioni recupero da grotta: saranno tutti fuori entro oggi Thailandia, riprese operazioni recupero da grotta: saranno tutti fuori entro oggi Continua a leggere L'articolo Thailandia, riprese operazioni recupero da grotta: saranno tutti fuori entro oggi proviene da NewsGo.

GROTTA Thailandia : 8 RAGAZZI SALVATI/ Ultime notizie soccorsi : iniziate operazioni per estrarre gli ultimi 5 : THAILANDIA, Ultime notizie sui soccorsi nella GROTTA: 8 già in salvo, mancano ancora 4 RAGAZZIni e l'allenatore. Perchè sono rimasti intrappolati dentro lì? Ipotesi sul rito di iniziazione(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 08:08:00 GMT)