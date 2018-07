Thailandia | le condizioni dei salvati sono molto buone | Una settimana in

Thailandia - medici : le condizioni dei ragazzi e dell’allenatore sono “molto buone” : Le condizioni fisiche e mentali dei ragazzi e dell’allenatore, tutti usciti sani e salvi dalla grotta in Thailandia, “sono molto buone, così come le loro condizioni di salute in generale, non hanno febbre o infezioni gravi, solo tre di loro hanno infezioni polmonari di minore entità“: lo hanno reso noto i medici dell’ospedale in cui sono stati ricoverati per essere sottoposti a esami e ricevere cure. I 12 ragazzi, di età ...

Thailandia - i ragazzi salvati sono in 'buone condizioni'. Via all estrazione dell ultimo gruppo dalla grotta : C'è una pioggia insistente sulla montagna che conserva imprigionato l'ultimo gruppo della squadra di calcio per la quale tutto il mondo sta vivendo con il fiato sospeso. Le pompe continuano a drenare ...

Thailandia - i primi 4 ragazzi salvati grotta sono in buone condizioni : Thailandia, diffuse le prime notizie in merito ai ragazzi salvati dalla caverna ieri, i 4 sarebbero in buone condizioni di salute I quattro ragazzi salvati dopo essere stati intrappolati per due settimane in una caverna sono in buone condizioni e al momento si trovano in ospedale. Lo ha riferito il ministro dell’Interno thailandese Anupong Paochinda ai media locali. Rimangono da recuperare gli altri otto ragazzi e il loro allenatore. ...

Thailandia - media : 'Uno dei 4 ragazzi salvati è in condizioni serie' : Uno dei quattro ragazzi fatti uscire oggi dopo due settimane dalla grotta di Tham Luang, in Thailandia, si trova in condizioni "serie", anche se non è in pericolo di vita. Lo riporta Sky News, ...

Thailandia : «Piove fortissimo - in 4 fuori e 2 vicini. Un ragazzo in condizioni serie» Il video : Dovranno rimanere in isolamento per 24 ore per evitare infezioni. Trenta medici si occupano dei ragazzini

Thailandia - si apre una speranza per i ragazzi nella grotta : "Condizioni perfette per uscire" Il video : Dovranno rimanere in isolamento per 24 ore per evitare infezioni. Trenta medici si occupano dei ragazzini

Thailandia, si apre una speranza per i ragazzi nella grotta: "Condizioni perfette per uscire" Nei prossimi 3-4 giorni ci potrebbero essere "le condizioni perfette" per permettere ai ragazzi intrappolati in una grotta di Thailandia di lasciare la caverna. Rimane alto il rischio di forti piogge monsoniche che potrebbero innalzare il livello dell'acqua: secondo il capo della missione di salvataggio, però, il meteo e l'acqua dovrebbero aiutare nei prossimi giorni.

Thailandia - RAGAZZI NELLA GROTTA/ Ultime notizie - il governatore : “Ci sono le condizioni per il recupero" : THAILANDIA, RAGAZZI NELLA GROTTA: allarme ossigeno rientrato. Ultime notizie sui RAGAZZI intrappolati NELLA caverna: è morto un sub, le operazioni di soccorso continuano(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 13:04:00 GMT)

Thailandia - i 12 baby calciatori dispersi nelle grotta trovati vivi e in buone condizioni : Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia thailandese di Chiang Rai, che dirige le operazioni di soccorso ha appena fatto un annuncio incredibile. Sono stati trovati vivi e in buone...

Thailandia - ritrovati vivi e in buone condizioni i 12 ragazzini dispersi in una grotta : In molti credevano che non fosse possibile che a questa storia si potesse scrive la parola fine aggiungendo un sorriso. E invece sì: sono stati trovati vivi e in buone condizioni i 12 ragazzi dispersi con il loro allenatore in una grotta thailandese dal 23 giugno. Lo ha appena annunciato Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia di Chiang Rai, che dirige le operazioni di soccorso La speranza era aumentata nelle ultime ore. Tanto che ...

