Thailandia | i ragazzi dimagriti di 2 kg nella grotta | non hanno mangiato nulla per 9

Thailandia - come hanno fatto i ragazzi ad uscire dalla grotta : Sono tutti salvi i 12 ragazzi rimasti intrappolati per oltre due settimane in una grotta in Thailandia. Le operazioni di soccorso si sono concluse nel pomeriggio di oggi, 10 luglio, dopo che i soccorritori hanno tratto in salvo anche l’allenatore dei ragazzi, uscito per ultimo dalla grotta. come è avvenuta questa operazione che per molti è un miracolo e per alcuni potrebbero presto diventare un film.Continua a leggere

Sfiorato il disastro in Thailandia : le pompe si sono rotte poco dopo l’uscita dei ragazzi : Le pompe utilizzate per prosciugare la grotta di Tham Luang in Thailandia si sono rotte poco dopo il salvataggio dei 12 ragazzi e il loro allenatore, mettendo in pericolo i soccorritori che erano ancora a lavoro nei cunicoli: lo ha reso noto oggi il Guardian, citando il racconto di tre sub australiani, che non fa che ricordare i rischi dell’intera operazione, nella quale è morto nei giorni scorsi un sub thailandese. Il lavoro delle pompe è ...

Thailandia - clamoroso retroscena dopo il recupero dei dodici ragazzi : guasto alle pompe di salvataggio : Il giorno successivo alla liberazione della squadra di giovani ragazzi e del suo allenatore dalla grotta di Tham Luang, il Guardian svela un clamoroso retroscena Le pompe impiegate per asciugare la grotta di Tham Luang si sono rotte poco dopo il salvataggio dei 12 ragazzi e il loro allenatore, mettendo in pericolo i soccorritori che erano ancora a lavoro nei cunicoli. Lo racconta oggi il Guardian, citando il racconto di tre sub ...

Thailandia - ragazzi e allenatore stanno tutti bene | Ma ora il mister rischia il processo : Al loro arrivo in ospedale erano infatti coscienti e capaci di parlare. Lo hanno reso noto i medici che li hanno in cura, sottolineando come in media i baby calciatori abbiano perso, nel corso della loro odiessea, circa due chili a testa.

Thailandia - le rassicurazioni dei medici : “i ragazzi e l’allenatore stanno bene - non hanno febbre o infezioni gravi” : I medici thailandesi hanno visitato i dodici giovani e il loro allenatore rimasti intrappolati nella grotta, sottolineando come non abbiano febbre o infezioni Le condizioni mentali di tutti i ragazzi usciti dalla grotta da domenica e il loro allenatore “sono molto buone, così come le loro condizioni di salute in generale, non hanno febbre o infezioni gravi, solo tre di loro hanno infezioni polmonari di minore entità”, hanno ...

Thailandia - i ragazzi in ospedale : «Hanno perso due chili a testa - ora chiedono solo cioccolata» : I 12 ragazzi thailandesi estratti dalla grotta Tham Luang con il loro allenatore dopo 18 giorni hanno perso circa due chili di peso durante la loro odissea

Thailandia : i ragazzi salvi anche grazie alla meditazione (insegnata dall’allenatore) : Gli ultimi dei ragazzini rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang in Thailandia sono stati salvati ieri, insieme anche al loro allenatore Ekkapol Chanthawong, che è stato l’ultimo a uscire. Un allenatore che ha vissuto per anni in un monastero buddista e che in questi lunghi giorni nella grotta ha saputo insegnare ai suoi calciatori a restare calmi.Continua a leggere

Thailandia - medici : le condizioni dei ragazzi e dell’allenatore sono “molto buone” : Le condizioni fisiche e mentali dei ragazzi e dell’allenatore, tutti usciti sani e salvi dalla grotta in Thailandia, “sono molto buone, così come le loro condizioni di salute in generale, non hanno febbre o infezioni gravi, solo tre di loro hanno infezioni polmonari di minore entità“: lo hanno reso noto i medici dell’ospedale in cui sono stati ricoverati per essere sottoposti a esami e ricevere cure. I 12 ragazzi, di età ...

Grotta Thailandia - medici : ragazzi arrivati coscienti in ospedale : Stanno tutti bene i 12 ragazzi thailandesi estratti dalla Grotta Tham Luang, e il loro allenatore. Al loro arrivo in ospedale erano infatti coscienti e capaci di parlare. Lo hanno reso noto i medici ...

