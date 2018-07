Thailandia | i medici | i ragazzi stanno bene | L’allenatore rischia il processo

Thailandia - medici : le condizioni dei ragazzi e dell’allenatore sono “molto buone” : Le condizioni fisiche e mentali dei ragazzi e dell’allenatore, tutti usciti sani e salvi dalla grotta in Thailandia, “sono molto buone, così come le loro condizioni di salute in generale, non hanno febbre o infezioni gravi, solo tre di loro hanno infezioni polmonari di minore entità“: lo hanno reso noto i medici dell’ospedale in cui sono stati ricoverati per essere sottoposti a esami e ricevere cure. I 12 ragazzi, di età ...

Grotta Thailandia - medici : ragazzi arrivati coscienti in ospedale : Stanno tutti bene i 12 ragazzi thailandesi estratti dalla Grotta Tham Luang, e il loro allenatore. Al loro arrivo in ospedale erano infatti coscienti e capaci di parlare. Lo hanno reso noto i medici ...

Thailandia - medici e cibo nella grotta : 16.15 I 12 ragazzi e il loro allenatore, intrappolati nel fondo di una grotta in Thailandia,hanno ricevuto un primo vero pasto e sono assistiti da 7 ufficiali delle forze speciali thailandesi, tra cui un medico e un infermiere. Si lavora per tirarli fuori il più presto possibile. "Non sarà per oggi, ma quattro mesi è ridicolo",dice il governatore della provincia settentrionale di Chiang Rai,smentendo le notizie circolate. I 12 ragazzi, fra ...