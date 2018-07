Thailandia e migranti | se i bambini che soffrono non sono tutti uguali

wired

: I bambini della grotta in #Thailandia e quelli #migranti: una riflessione semplice e profonda, quella che propone i… - UNICEF_Italia : I bambini della grotta in #Thailandia e quelli #migranti: una riflessione semplice e profonda, quella che propone i… - fabio_falabella : RT @CorradinoMineo: Ci commuovono i 12 bambini salvati in Thailandia ma non i 60 cacciati a Monfalcone dalla scuola materna perché figli di… - yarlaim : RT @maurobiani: #Thailandia #soccorsi #migranti Soccorso. Per @ilmanifesto -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Dovremmo riuscire a provare empatia con tutte le piccole creature in pericolo e chenel mondo. Eppure la storia dell’estate, almeno dell’inizio, non è stata quella delle centinaia diche affogano nel Mediterraneo (o degli oltre 18mila non accompagnati presenti in Italia per i quali mancano perfino i tutori). Al contrario, avvolti dalla nauseabonda politica dei porti chiusi e dalle polemiche miserevoli perfino su un’iniziativa come quella delle magliette rosse promosse da Libera di don Luigi Ciotti, ci siamo immersi in un’altra vicenda certamente di enorme pericolo e sofferenza. Una storia che ci ha tolto il respiro a migliaia di chilometri di distanza. Quella dei 12 ragazzini thailandesi intrappolati nelle grotte di Tham Luang, nel Nord del Paese, labirinto di acqua e fango da cuistati salvati proprio ieri insieme al loro sprovveduto allenatore che ora rischia un ...