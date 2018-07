Thailandia | cuore e equipaggio da eroi | chi sono i sub che hanno salvato i 13

corriere

: RT @LauraPaloni: E i ragazzi della Thailandia sono finalmente salvi!!! Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò...… - LeleManu : RT @LauraPaloni: E i ragazzi della Thailandia sono finalmente salvi!!! Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò...… - Enricomendel1 : RT @PensieriFulmina: Adesso che i bambini tailandesi sono salvi potete sempre prendere a cuore quelli che si imbarcano dalla Libia. { #Hen… - Vampiretto1 : RT @PensieriFulmina: Adesso che i bambini tailandesi sono salvi potete sempre prendere a cuore quelli che si imbarcano dalla Libia. { #Hen… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Narongsak Osatanakorn, che ieri quasi in lacrime ha detto: «Non ce l'avremmo mai fatta senza l'affetto del mondo». Per chi va in prima linea meglio unire le mani e abbracciarsi i polsi, a farsi forza ...