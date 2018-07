motorinolimits

: Suzuki e Torino FC di nuovo insieme - BarbaraPremoli : Suzuki e Torino FC di nuovo insieme - MotoriNoLimits : Suzuki e Torino FC di nuovo insieme -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Per il sesto anno consecutivosponsorizzerà ilFC. Anche nella stagione 2018/2019 la Casa di Hamamatsu sarà Main Sponsor della squadra granata, ruolo che riveste dal 2015, inizialmente come Official Sponsor, poi come Sponsor principale. L’annuncio del rinnovo dell’accordo è stato dato sabato 7 luglio nella cornice dello Stadio Olimpico, in una conferenza … L'articoloFC diMoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.