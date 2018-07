: RT @natalinogori51: La Findus e il LIDL ritirano i prodotti surgelati contaminati dal batterio della Listeria. Alcuni brevi cenni sulla ma… - CAROGNATA1964 : RT @natalinogori51: La Findus e il LIDL ritirano i prodotti surgelati contaminati dal batterio della Listeria. Alcuni brevi cenni sulla ma… - natalinogori51 : La Findus e il LIDL ritirano i prodotti surgelati contaminati dal batterio della Listeria. Alcuni brevi cenni sull… - Laura_in_cucina : #Surgelati contaminati da Listeria, richiami in tutta Europa. Ecco i lotti #Findus e #Lidl per il momento coinvolti… -

Si estendono i sequestri di verdure surgelate per il rischio di contaminazione da batterio 'Listeria'. In Italia i casi sono saliti a 3:dopo i minestroni Freshona e Findus,tocca a Pinguin:15 buste da 2.5 kg, lotto W171583 8G,scad. 6/7/2019,sequestrate dai Nas a Trieste. In Gran Bretagna richiamati 49 prodotti di verdure della Greenyard Frozen in Ungheria.Ritiri di prodotti Ue in Nuova Zelanda e Australia (3 morti per meloni).Alla base, in Italia, alimenti mal conservati: 16 tonnellate discaduti a Taranto e Bologna.(Di mercoledì 11 luglio 2018)