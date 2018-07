Summer Tour Ferrari a Ragusa

Tesla Summer Tour - in vacanza per scoprire i segreti delle super auto elettriche" : 'Una fantastica opportunità - spiegano alla Tesla - per discutere anche di argomenti legati al mondo della ricarica, in quanto la rete supercharger ha appena raggiunto 230 punti di ricarica ...

Benji & Fede hanno iniziato alla grande il loro Siamo Solo Noise Summer Tour : Al via da Napoli The post Benji & Fede hanno iniziato alla grande il loro Siamo Solo Noise Summer Tour appeared first on News Mtv Italia.

Summer Arena - il 19 luglio Gianni Morandi con il suo tour estivo : Quelli del Gianni Morandi tour 2018 "d'amore d'autore" sono degli spettacoli unici in cui l'amore è il leit motiv di uno show imperdibile, con una tracklist di oltre 40 brani per più di due ore di ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi/ Flirt con uno del duo Benji e Fede? Lei sorride al Chi Summer Tour : Paola Di Benedetto e Federico Rossi, nuovo Flirt per una metà del duo Benji e Fede? Messaggi espliciti sui social tra i due, ma la modella si diverte sola al Chi Summer Tour.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 09:00:00 GMT)

Samsung Lega Volley Summer Tour : la Savino Del Bene Scandicci mette le mani sulla 20Coppa Italia : La cronaca delle finali. La finale per la Coppa Italia inizia subito con una grande lotta punto a punto: la prima zampata è della Savino Del Bene Scandicci con il muro su Milocco, poi Cicolari mette ...

Samsung Lega Volley Summer Tour : la Savino Del Bene Scandicci mette le mani sulla 20^ Coppa Italia : La Savino Del Bene Scandicci bissa il successo in Coppa Italia. Giulia Pascucci eletta MVP della tappa di Lido di Camaiore La Savino del Bene Scandicci si concede il bis nella 20^ edizione della Coppa Italia di sand Volley 4X4: nella prima tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour le toscane hanno difeso la coccarda tricolore conquistata soltanto un anno fa imponendosi, nella beach arena allestita al Lido di Camaiore, sulle ...

Samsung Lega Volley Summer Tour - decretate le squadre che si contenderanno la 20^ Coppa Italia in finale : Samsung Lega Volley Summer Tour: la 20^ Coppa Italia sarà contesa da Savino Del Bene Scandicci e LPM Bam Mondovì. Appuntamento alle 16:30 alla Beach Arena del Lido di Camaiore Da una parte la voglia di riconfermarsi e scrivere nuovamente il proprio nome nell’Albo d’Oro, dall’altra quella di una “matricola” desiderosa di sorprendere: la finale della 20^ Coppa Italia di Sand Volley 4X4 vedrà, come protagoniste, ...

Samsung Lega Volley Summer Tour – A Lido di Camaiore la 20ª Coppa Italia : Samsung Lega Volley Summer Tour: a Lido di Camaiore si assegna la 20^ Coppa Italia. Il programma delle gare e tutte le news sulla prima tappa del circuito di Sand Volley 4×4 Meno di 24 ore all’inizio del Samsung Lega Volley Summer Tour, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che abbina il Volley rosa di alto livello e il divertimento in riva al mare. Sabato mattina, a partire dalle ...

Benji e Fede al Wind Summer Festival con Moscow Mule alla vigilia del tour estivo (video) : Benji e Fede al Wind Summer Festival presentano il singolo estivo Moscow Mule. Benji Mascolo e Federico Rossi sono tra i protagonisti della prima serata dello show Mediaset dell'estate, in onda su Canale 5 in quattro appuntamenti in prima serata, di giovedì. Moscow Mule è tra le canzoni più frivole e frizzanti del nuovo album di Benji e Fede, Siamo Solo Noise. Il pezzo è stato prodotto e scritto con Takagi & Ketra, da Federica Abbate e ...

Video di Riki e CNCO al Wind Summer Festival con Dolor de cabeza prima del tour estivo e del debutto estero : Riki e CNCO al Wind Summer Festival di Roma nella prima serata di giovedì 5 luglio. Registrato in Piazza del Popolo a fine giugno, il Wind Summer Festival è in onda in quattro appuntamenti a luglio con la conduzione di Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. L'obiettivo dello show è quello di trovare il tormentone dell'estate, tra le canzoni italiane ed internazionali presentate in piazza. Tra queste c'è Dolor de cabeza di Riki e CNCO al ...

Samsung Lega Volley Summer Tour - al via il circuito 4×4 : Samsung Lega Volley Summer Tour: sabato a Lido di Camaiore parte il circuito 4×4. Online il sito ufficiale con tutti i risultati in tempo reale Si avvicina a grandi passi l’inizio del Samsung Lega Volley Summer Tour 2018, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che porta su alcune delle più belle spiagge italiane lo spettacolo della pallavolo rosa di vertice e inesauribile ...

Sfera Ebbasta al Lucca Summer Festival il 1° luglio - al via RockStar Summer Tour 2018 : scaletta e ultimi biglietti : Sfera Ebbasta al Lucca Summer Festival è atteso stasera, domenica 1° luglio. L'evento apre la Tournée estiva a supporto dell'album RockStar, che contiene il singolo omonimo multiplatino e il brano Cupido. La scaletta dell'evento di questa sera non è nota ma qui sotto trovate quella dei concerti primaverili. L'elenco delle canzoni potrebbe subire modifiche ma non mancheranno, come sempre, i singoli più cantati di Sfera Ebbasta, successi trap ...

Nintendo Switch Summer Tour : la console fa tappa nei parchi divertimento d'Italia : Nintendo rinnova una iniziativa tutta da scoprire per un'estate in compagnia di Switch. Ecco i dettagli del comunicato ufficiale:L'estate è ufficialmente iniziata e, come ogni anno, migliaia di italiani e non approfittano delle meritatissime ferie o dei soleggiati weekend per trascorrere giornate di relax all'insegna dello svago al mare, in montagna o nei parchi divertimento, mete particolarmente ambite e adatte a tutte le età. Anche Nintendo, ...

Fieracavalli Summer Tour - un’estate all’insegna dell’equitazione : Il prossimo ottobre Fieracavalli festeggerà in quel di Veronafiere la sua 120ª edizione. E così, in attesa di questo importantissimo traguardo, è stato presentato ufficialmente il Fieracavalli Summer Tour, un’inedita serie itinerante di appuntamenti che a partire dalla fine del mese porterà in giro per l’Italia tutta la tradizione e la passione legata al mondo del cavallo e dell’equitazione. La prima tappa in calendario è ...