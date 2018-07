Sul copyright l’Ue rifletta bene

COPYRIGHT - EUROPARLAMENTO BOCCIA LA DIRETTIVA/ Di Maio eSulta : "libertà di internet verrà salvaguardata" : Legge COPYRIGHT: l'EUROPARLAMENTO rinvia il voto a settembre e Wikipedia torna online dopo due giorni di blocco. Tutto rimandato per quanto riguarda la riforma sul diritto d'autore(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:02:00 GMT)

L’Europarlamento rimanda la direttiva Sul copyright - ma il vero problema è lo strapotere di Google : Il Parlamento europeo ha votato ieri contro la riforma sul copyright e la difesa del diritto d’autore online, riaprendo il dibattito sul tema. Con 278 voti a favore, 318 contrari e 31 astenuti, L’Europarlamento ha rinviato l’approvazione della legge, probabilmente a settembre. Serviranno altre discu

Rimandata a settembre la decisione sulla direttiva Sul copyright dal Parlamento europeo : Oggi, 5 luglio 2018, il Parlamento europeo in seduta plenaria ha deciso di rimandare a settembre la controversa direttiva sul Copyright. A far discutere ancora di più della legge è stata Wikipedia, che per sensibilizzare il pubblico ha deciso, in Italia, di oscurare completamente il portale, rendendo inaccessibile qualsiasi voce dell'enciclopedia online. Se la direttiva fosse stata approvata sarebbe stato impossibile compiere azioni considerate ...

Copyright - l’Europarlamento boccia la direttiva. ESultano M5S e Lega. Gli editori : ?vittoria dei giganti del web : L’Eurocamera, riunita in plenaria a Strasburgo, ha respinto l’avvio dei negoziati con il Consiglio (318 no, 278 sì e 31 astenuti) su una proposta di direttiva che aveva spaccato a metà l’Assemblea. Ora la discussione della proposta è rimandata alla prossima plenaria, a settembre, ma probabile che il testo sul digital single market sia destinato a incagliarsi su ulteriori emendamenti da qui alla fine della legislatura...

Copyright - Italia spaccata al voto Lega-5s : bavaglio. Pd : fake news Scontro totale Sulla direttiva Ue : Tutto pronto per il voto a Strasburgo. Lega e M5s contro la direttiva Ue sul Copyright gridano al "bavaglio sull'informazione". Il Pd non ci sta: "Solo fake news, colpisce chi non rispetta diritto d'autore" Segui su affarItaliani.it

L'Europarlamento rinvia la riforma Sul copyright : Strasburgo, 5 lug., askanews, - Il Parlamento europeo riunito il seduta plenaria ha bocciato nella sua forma attuale la nuova discussa direttiva Ue per la tutela del copyright sulle piattaforme online.

Non più oscurata Wikipedia : a quando rinviata la direttiva Sul copyright : Buone notizia: non è più oscurata Wikipedia e comunque la sua consultazione non risulta più bloccata proprio da questa mattina del 5 luglio. La protesta contro la direttiva sul copyright in discussione presso il Parlamento europeo ha sortito il suo primo effetto e l'enciclopedia libera è tornata a disposizione di tutti. Nei giorni scorsi abbiamo esaminato le motivazioni esistenti per Wikipedia oscurata. Si era trattato di un forte gesto di ...

Le posizioni Sulla direttiva europea Sul copyright : Cosa dicono i favorevoli e i contrari alle nuove regole e discusse regole su come useremo Internet in futuro, e che verranno votate oggi dal Parlamento Europeo The post Le posizioni sulla direttiva europea sul copyright appeared first on Il Post.

Parlamento europeo - oggi la legge Sul copyright : oggi l'EuroParlamento a Strasburgo voterà sulla proposta di direttiva che permetterà di difendere il copyright e quindi il pagamento di chi fa un lavoro intellettuale. In poche parole la direttiva ...

Chi vuole e chi no la direttiva europea Sul copyright : (Foto: AP/LaPresse) Ognuno ha le proprie battaglie. Se negli Stati Uniti la strenua difesa della libertà di rete si è concentrata sull’abrogazione delle normative sulla net neutrality che Obama fortemente volle, in Europa l’acceso scontro è sulla direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale. Parte di un pacchetto legislativo presentato a settembre di due anni fa, la legge sul copyright sarà al vaglio della plenaria ...

Legge Sul copyright : Wikipedia si oppone e lancia tre controproposte : La proposta della direttiva europea sui diritti d'autore [VIDEO] ha generato diverse polemiche, sia nell'opinione pubblica che in diversi esponenti operanti nel campo delle telecomunicazioni e dell'informatica. Oltre 70 studiosi, tra cui compare il creatore del web Tim Berners-Lee, 169 accademici che al riguardo hanno sottoscritto un documento dell'Universita' di Amsterdam e altre 145 organizzazioni, che si occupano di liberta' di stampa, ...

Copyright - Parlamento Ue alla conta dei voti Sulla riforma : gruppi spaccati - M5s ribadisce linea contraria : Una conta all’ultimo voto tra polemiche e accuse. Il Parlamento Ue si presenta completamente spaccato alla vigilia del votazione in plenaria sulla riforma del Copyright. La direttiva in questione sarà votata il 5 luglio a mezzogiorno a Strasburgo e nel merito nessun gruppo politico, da sinistra a destra, è compatto sulle posizioni. Gli unici sicuri della linea sono i 5 stelle: sono loro ad aver proposto di far tornare il testo in ...