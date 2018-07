Sui migranti proviamo a essere meno social e più umani

Vertice Conte-Salvini Sui migranti/ Ultime notizie - “col Premier linea comune” : P.Chigi ‘contiene’ il Viminale : Vertice Conte-Salvini sui migranti: Ultime notizie verso riunione Innsbruck con Ministri Ue. “col Premier linea comune e unica voce”: Palazzo Chigi "contiene" il Viminale (Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:21:00 GMT)

Salvini : "Con Conte linea comune Sui migranti : rafforzare sicurezza degli italiani" : Aggiornamento ore 10:02 - La riunione tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini a Palazzo Chigi, cominciata circa un’ora fa, si sarebbe già conclusa e il ministro dell’interno ha detto che con il Premier ha una linea comune sui migranti che si basa sul rafforzamento della sicurezza degli italiani.Salvini-Conte: riunione prima dei vertici con Germania e AustriaIl ministro dell’Interno Matteo Salvini questa mattina ha incontrato a Palazzo Chigi il ...

Salvini : linea comune del governo Sui migranti : Roma, 11 lug., askanews, - 'Nel governo c'è una linea comune: rafforzare ancora di più la sicurezza dei cittadini italiani, ponendo al centro del dibattito europeo il fatto che non possiamo più essere ...

Oggi ad Innsbruck il vertice Sui migranti. Moavero : per la prima volta c'è uno schema di politica Ue : L'Austria mette a punto un documento che considera la possibilità di 'stabilire centri di rimpatrio in paesi terzi'. Salvini vede in mattinata il premier Conte, nel pomeriggio il collega tedesco ...

Vauro Senesi aderisce alla protesta-digiuno contro le politiche Sui migranti : Vauro Senesi, fumettista di satira Politica, ha deciso di partecipare all'iniziativa di padre Alex Zanotelli, che prevede un digiuno con l'obiettivo di protestare pacificamente contro le politiche migratorie di Italia e UE [VIDEO]. Nelle dichiarazioni rilasciate all'Agenzia Vista, ha iniziato il suo discorso con ''Sono qui perché: prima gli italiani'', spiegando che in un Paese in cui non c'è solidarieta' per i migranti, inevitabilmente, questo ...

[Il retroscena] Salvini respinge - Toninelli salva. È scontro Sui migranti tra Lega e Cinque Stelle : E che il dossier migranti continua a far emergere approcci diversi tra il segretario della Lega, con la politica "sbarchi zero" e "poeti chiusi" e gli alleati 5 Stelle. Nulla da fare ancora per Rai, ...

Governo - il difficile equilibrio tra tecnici e politici (e Sui migranti ancora scintille) : Non sono mesi semplici quelli che l'esecutivo ha davanti a sé. Tutt'altro. Come conciliare la prudenza dei tecnici (Tria e Savona) e la fretta dei politici (Salvini e Di Maio)? La prossima legge...

Ecco il "Masterplan Sui Migranti" del ministro tedesco Seehofer : Ha accompagnato l'intera mia vita politica e sarà così anche in futuro. E spero che la conclusione del Masterplan sull'immigrazione non sia sinonimo della chiusura del mio mandato da ministro. Non so ...

Dal Vaticano a Montecitorio - preti in presidio contro le politiche Sui migranti : “Stanchi di sentire prima gli italiani” : Si sono ritrovati in Vaticano, in piazza San Pietro. E poi, tutti insieme, si sono spostati sotto a Montecitorio, dove è cominciata la loro protesta: dieci giorni di digiuno a staffetta e di presenza davanti al Parlamento, per dire no alle politiche migratorie del Governo. “C’è molto silenzio, anche dentro la Chiesa. Non vediamo abbastanza solidarietà ”, dice padre Alex Zanotelli. “Siamo tanto vicini a quello che successe negli anni ’20, ...

Chi è Mohamed BA - l’artista “senegaliano” del video Sui migranti che spopola su Facebook : Un artista a tutto tondo, dal teatro al cinema, passando per i libri, la musica, le percussioni. Tutto nel nome dell'intercultura. È Mohamed BA, senegalese che vive in Italia da vent'anni, e che da ieri sta spopolando su Facebook con un video sui migranti che cerca di fare chiarezza, demistificando i luoghi comuni sul tema migranti nel segno della frase: "Non siamo pericolosi, siamo in pericolo. Riportiamo indietro l'orologio storico per capire ...

Trenta nega un caso Difesa-Viminale - ma avverte : 'Sui migranti serve coordinamento' : 'Non c'è nessun caso Trenta-Salvini, il governo rema unito e compatto verso la stessa direzione'. Così fonti della Difesa sulle recenti polemiche in merito alla missione europea Eunavformed. Tuttavia, ...

Dai porti chiusi ai ricollocamenti : il piano di Salvini Sui migranti : No all’ingresso in Italia dei cosiddetti movimenti secondari, rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e la richiesta di un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo. Sì al...