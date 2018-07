Stop a riforma intercettazioni : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Le modifiche introdotte” dalla riforma delle intercettazioni del precedente governo, “appaiono come un dannoso passo indietro sulla strada della qualità ed efficacia delle indagini e rispetto alla corretta distribuzione dei compiti funzionali tra i diversi soggetti coinvolti”. Così, illustrando le linee programmatiche in Commissione Giustizia del Senato, il Guardasigilli Alfonso ...

Giustizia - Bonafede al Parlamento : “ Stop a riforma intercettazioni. Priorità : daspo corrotti - prescrizione e legittima difesa” : “Sarà fermata la riforma delle intercettazioni”, perché “le modifiche introdotte sono un dannoso passo indietro sulla strada della qualità ed efficacia delle indagini”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha esordito così in commissione al Senato durante la presentazione della linee guida del suo mandato. E ha illustrato quelle che sono le sue Priorità : “ daspo per i corrotti , la riforma della prescrizione e ...

Stop BCE : se tocca riforma pensioni Italia mette a rischio bilancio : ... in un contesto caratterizzato da incertezza politica in Italia . 'Le oscillazioni sui mercati dei titoli di Stato si sono propagate in parte ad altri segmenti di mercato e la volatilità sui mercati ...

Bonafede : Stop a riforma intercettazioni : 18.30 Il ministro della Giustizia Bonafede annuncia che il provvedimento di riforma delle intercettazioni "verrà senz' altro bloccato". Bonafede precisa però che "non sarà stravolto il lavoro fatto in precedenza. Ovviamente la direzione politica è nuova, ma si terrà ciò che di buono è stato fatto". Ha inoltre spiegato che bloccherà l'intervento sulle intercettazioni aprendo un confronto con procuratori e avvocatura.

Riforma di Dublino - Stop da 11 Paesi L'Italia si schiera con gli «orbaniani» : «Noi non facciamo i respingimenti perché la nostra politica è guidata dal principio del rispetto dei diritti umani e della Convenzione di Ginevra», ha dichiarato il commissario Ue greco per l'...

Salvini festeggia il governo con lo Stop alla riforma di Dublino e prepara la strategia in due tempi sui migranti : "Una vittoria per noi, sono molto soddisfatto". Nel giorno in cui il Parlamento battezza il governo Conte, Matteo Salvini festeggia lo stop alla riforma del regolamento di Dublino deciso al vertice dei ministri degli Interni Ue in Lussemburgo. stop che ha ridotto in pezzi l'Unione Europea, già malconcia. E adesso il ministro degli Interni e vicepremier prepara la sua strategia anti-sbarchi: in due step. Il primo guarda all'immediato e ...