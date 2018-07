' Stop a nuove spese' | Alfieri | il sindaco delle fritture | senza stipendio

In vigore le nuove norme : Stop stipendio in contanti - ma non per le badanti : Che sia per combattere l’evasione o per tamponare pratiche scorrette da parte dei datori di lavoro, fatto sta che dal 1° luglio sono entrate in vigore nuove norme sull’utilizzo del contante. Dopo gli acquisti e le pensioni, stavolta tocca agli stipendi. stop agli stipendi pagati in contanti dunque, questa in sintesi la novita' normativa in vigore dal 1° luglio. Continua dunque la stretta all’utilizzo del contante che da qualche anno i nostri ...

ROMA - CAOS RIFIUTI : SCIOPERO AMA IL 14 LUGLIO/ Stop netturbini : la Raggi promette nuove assunzioni ma... : ROMA, CAOS RIFIUTI: SCIOPERO Ama il 14 LUGLIO. Stop nei netturbini, inviata comunicazione a Sindaco e prefettura: garantiti solo servizi minimi: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:01:00 GMT)

In vigore le nuove norme : Stop stipendio in contanti - ma non per le badanti : Che sia per combattere l’evasione o per tamponare pratiche scorrette da parte dei datori di lavoro, fatto sta che dal 1° luglio sono entrate in vigore nuove norme sull’utilizzo del contante. Dopo gli acquisti e le pensioni, stavolta tocca agli stipendi. stop agli stipendi pagati in contanti dunque, questa in sintesi la novità normativa in vigore dal 1° luglio. Continua dunque la stretta all’utilizzo del contante che da qualche anno i nostri ...

Stop a furbetti e cifre finte : dal 1 luglio nuove regole per il pagamento degli stipendi : Stop alla busta paga in contanti. Dal primo luglio cambiano le regole e per i datori di lavoro scatta l'obbligo della tracciabilità dello stipendio previsto dall'ultima legge di Bilancio, fatti salvi ...

Vasco Rossi - al via il Vasco Non Stop Live 2018/ “In arrivo anche nuove canzoni" : Vasco Rossi, al via il Vasco non Stop Live 2018 con la doppia data di Torino dell'1 e 2 giugno: "il concerto è il momento più bello, per l'anno pRossimo ho le idee chiare".(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 00:04:00 GMT)