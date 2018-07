Spiagge accessibili | Oro Beach al Lido di Jesolo

fondazioneserono

: Elenco delle spiagge accessibili in Emilia Romagna e Calabria - handyblogweb : Elenco delle spiagge accessibili in Emilia Romagna e Calabria - handyblogweb : Elenco delle spiagge accessibili nel Lazio -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Tra le tantedimerita una menzione speciale Oro, una spiaggia aperta a tutti e accessibile a tutti, famiglie, bambini, anziani, diversamente abili.  Michele Bergamo, il responsabile, sottolinea che la spiaggia non ha nessuna barriera architettonica e cerca di soddisfare tutte le persone che la frequentano. Oroha “piazzole per disabili dove possono arrivare all’ombrellone direttamente dalla carrozzina, abbiamo corridoi che portano a mare con sedie Job, ed in casi specifici l’aiuto dei nostri assistenti che possono aiutarli a raggiungere l’acqua, una area giochi con giochi inclusivi”. Ma non solo. “ Se per esempio una struttura alberghiera accoglie un disabile, riusciamo in tempi rapidissimi a dedicare una piazzola per il disabile”. “Facciamo tutto questo perché la nostra filosofia è di rendere tutti uguali”, conclude Michele. Simon Basten Video ...