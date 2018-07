Spazio | una cella di memoria Made in Italy nello “space market”

Spazio - Israele : prima missione privata sulla Luna a febbraio 2019 : Il quotidiano “Haaretz” ha reso noto che la prima missione di Israele sulla Luna partirà il 13 febbraio 2019 con il lancio a dicembre di una navicella che impiegherà circa due mesi per raggiungere il satellite. L’iniziativa di SpaceIL partecipa al concorso Google Lunar XC Prize per far sbarcare sulla Luna il primo veicolo spaziale senza equipaggio finanziato da privati. La competizione si è ufficialmente conclusa lo scorso ...

Trump vuole conquistare lo Spazio. E per farlo ha pronta una Space force : Donald Trump ormai è convinto di creare una “forza spaziale” come una nuova branca delle forze armate statunitensi per sostenere il predominio americano nello Spazio. Il presidente che pianifica un ritorno sulla Luna e una missione su Marte, vuole superare la Cina e la Russia nella corsa allo Spazio. L’idea, seppur eclettica, ha provocato una serie di parodie sul web. “Lo Spazio è un dominio proprio come la terra, l’aria e il ...

Spazio : scoperte “impronte lunari” sulle aurore polari di Giove : Uno studio a guida dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato su Science, descrive un’eccezionale scoperta effettuata grazie alla sonda NASA Juno in orbita attorno a Giove. I dati raccolti dallo strumento JIRAM a bordo della sonda mostrano un’insolita “impronta” lasciata dalle lune gioviane sulle aurore polari. Come per quelle sulla Terra, anche quelle su Giove sono innescate dall’interazione del ...

Dalla Luna partiranno i razzi per l'esplorazione dello Spazio : Usando come base il Portale Lunare, una stazione in orbita intorno al nostro satellite, l"uomo tornerà sulla Luna e lo farà accompagnato da robot e rover a controllo remoto. Non è fantascienza, è l"obiettivo principale dell"Agenzia Spaziale Europea (Esa) e di altre agenzie internazionali per i prossimi decenni.La Luna è il corpo celeste più vicino alla Terra (dista solo 384 000 chilometri) e quindi il più facile da raggiungere. Oltre ad essere ...

Scoperta nello Spazio una ‘pistola’ di raggi cosmici capaci di raggiungere la Terra : Scoperta una maxi-fonte di raggi cosmici capaci di raggiungere la Terra: è generata da Eta Carinae, il più luminoso sistema stellare nel raggio di 10.000 anni luce dalla Terra. La descrivono sulla rivista Nature Astronomy i ricercatori del Goddard Space Flight Center della Nasa. Eta Carinae è un sistema binario a 7.500 anni luce dalla Terra, composto da due stelle massicce, una 90 volte più grande la massa del Sole e l’altra 30 volte di ...

Matera 2019 - come allestire uno Spazio pubblico All'Open Design School l'esperienza di uno studio di architettura spagnolo e di una Ong : E proprio in tema di allestimenti per spettacoli, Rodriguez ha illustrato la realizzazione di un palcoscenico amovibile istallato temporaneamente in una piazza di Madrid e a disposizione di artisti e ...

Spazio : l’intruso del Sistema Solare sarebbe una cometa : Oumuamua, l’intruso del Sistema Solare arrivato da un altro Sistema planetario, in realtà non sarebbe un asteroide, ma una cometa. Lo spiegano sulla rivista Nature il gruppo di ricercatori coordinati, dall’italiano Marco Micheli del Neo Coordination Centre dell’Esa (Agenzia spaziale europea). Visto per la prima volta lo scorso 19 ottobre dall’osservatorio Haleakala delle Hawaii, ‘Oumuamua è stato all’inizio ...

Spazio : Spaceflight e Virgin Orbit - nuovo contratto per una futura missione congiunta : La moderna esplorazione spaziale vede un legame sempre più stretto tra pubblico e privato, con accordi specifici che a partire dal settore commerciale si stanno progressivamente estendendo a quello tecnico-scientifico. Al tempo stesso, si rinsalda la rete dei principali protagonisti dello Spazio privato. È il caso ad esempio delle aziende spaziali Spaceflight e Virgin Orbit, che hanno firmato un nuovo contratto per una futura missione ...

Spazio : si prepara la prima missione diretta a una coppia di asteroidi : Cominciano i preparativi per la prima missione spaziale diretta ad una coppia di asteroidi: si chiama ‘Hera’, come la dea greca del matrimonio, ed e’ organizzata dall’Agenzia spaziale europea (Esa) con l’obiettivo di raggiungere nel 2026 il sistema binario di asteroidi Didymos (‘gemelli’ in greco). Il duo è formato dal corpo principale Didymos A, grande come una montagna dal diametro di 780 metri, e ...

Nello Spazio esplosa una supernova : un'onda gamma di potenza incredibile verso la Terra? - : Il 16 giugno 2018 l'osservatorio astronomico Keck ha rilevato una supernova, chiamata AT2018cow. Questi oggetti spaziali sono stati ben studiati: le supernove sono un evento che segna la fine della ...

Spazio : donna cita in giudizio la NASA per un fialetta di polvere lunare : Qualche anno dopo aver camminato sulla Luna, l’astronauta Neil Armstrong le regalò una fialetta con polvere lunare: a 40 anni distanza Laura Murray Cicco ha citato in giudizio la NASA di fronte alla corte federale del Kansas, perché venga dichiarata legittima proprietaria del campione. L’Agenzia spaziale statunitense ne reclama la proprietà, sostenendo di averne il diritto dal momento in cui l’equipaggio dell’Apollo 11 ha ...

Un faro nello Spazio : la prima osservazione di una pulsar : Essere uno scienziato degli anni 60’ che cerca di studiare i segnali captati dal cosmo e ad un certo punto, nel silenzio più assoluto dell’universo, cominciare a sentire dei suoni chiari che si ripetono ad intervalli regolari, come se provenissero da una qualche fonte artificiale. Di certo Susan Burnell, l’astrofisica che registrò la prima volta questi segnali, ancora non conosceva questo tipo di fenomeno, tanto che queste onde le chiamò LGM, ...

