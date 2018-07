Sophie Turner triste per la fine de Il Trono di Spade | “Dire addio a Sansa Stark è come

"Il Trono di Spade 8 sarà pieno di morti". Parola di Sophie Turner : Proprio così, avete capito bene, l'ottava stagione della serie fantasy più famosa al mondo, Il Trono di Spade , sarà la più sanguinosa e devastante di tutte. A confermarlo non è altro che un membro ...

Sophie Turner sul finale de Il Trono di Spade - Sansa Stark svela : “Imprevedibile ma soddisfacente” : Manca ancora al finale de Il Trono di Spade, ma Sophie Turner continua ad anticipare qualcosa sull'ultimo episodio della serie targata HBO. A Digital Spy, l'interprete di Sansa Stark si è dichiarata soddisfatta con la conclusione: sarà lo stesso per i fan? "Per me, senza svelare nulla, mi ritengo soddisfatta per il modo imprevedibile con cui lo show si è concluso. Il pubblico ha elaborato così tante teorie su come finirà, e con chi io finirò. ...

Game of Thrones 8 - le rivelazioni di Sophie Turner alias Sansa Stark : Continuano a trapelare indiscrezioni sull’ottava ed ultima stagione di Game of Thrones 8 – Il Trono di Spade 8: ecco le parole di Sophie Turner L’attesa è sempre più spasmodica per Game of Thrones 8, l’ottava ed ultima stagione della serie fantasy che si preannuncia la più sanguinosa di sempre. Dopo le dichiarazioni di Emilia Clarke e Kit Harington, ecco le rivelazioni di Sophie Turner alias Sansa Stark. Game of Thrones 8 ...

Il trono di spade 8 avrà più morti di tutte le precedenti stagioni della serie - parola di Sophie Turner : Non dovrebbe essere una sorpresa il fatto che ne Il trono di spade 8 qualcuno morirà, ma gli ultimi sei episodi della serie sembrano destinati a racchiudere una vera e propria ecatombe per quel che riguarda Westeros, o almeno questo è quello che ha promesso Sophie Turner durante la sua ultima intervista. L'attrice, che interpreta da ormai sette stagioni Sansa Stark, ha anticipato che nell'ultima stagione della serie ci saranno "più morti di ...

Sophie Turner spiega il significato del suo tatuaggio su Il trono di spade : ‘Mi avevano consigliato di non farlo!’ : Con il suo ultimo tatuaggio aveva sconvolto i fan de Il trono di spade, che credevano si fosse impressa per sempre sulla pelle un enorme spoiler sul finale della serie, ma ora Sophie Turner è pronta a chiarire cosa significhi davvero quella scritta che campeggia sul suo avambraccio. Ospite del The Late Late Show di Steven Colbert l'attrice, interprete di Sansa Stark, ha mostrato per la prima volta in pubblico il tatuaggio, finora apparso solo ...