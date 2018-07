Sondaggio nel Pd | il consenso di Renzi è evaporato Per 3 elettori dem su 10 il partito

huffingtonpost

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Matteopiace solo a un elettore su dieci delDemocratico. Lo sostiene, secondo quanto riferisce Il Fatto Quotidiano, undell'Istituto di analisi Izi su un campione di, intervistato nei giorni scorsi.Alla domanda "Per superare la crisi diche il Pd sta attraversando, il Pd cosa deve fare?", il 61,6% ha risposto che bisogna "rinnovare la propria classe dirigente", così come il 71,1% degliche si dichiarano di centrosinistra; invece, il 38,4% crede si debba "abbandonare il nome Pd", come il 28,9% deglidi centrosinistra.Alla domanda su chi debba essere il nuovo leader del centrosinistra, nel complesso degliil 24,9% ha preferito Paolo Gentiloni, il 23,5% Nicola Zingaretti e solo il 10,3% Matteo. Fuori dal podio Carlo Calenda (9,9%), e a seguire Maurizio Martina (9,3%), Laura Boldrini (7,5%), Debora ...